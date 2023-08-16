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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أداء 651 طالبا اختبارات مدارس المتفوقين بكفر الشيخ وعين شمس

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ

أكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن 573 طالباً  وطالبة، أدوا اختبارات مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بكفر الشيخ، والتي بدأت يوم السبت، وانتهت أمس الثلاثاء، مشيراً أن الطلاب الذين أدوا اليوم الأربعاء، اختبارات مدرسة المتفوقين بعين شمس، بقاعة مركز التطوير التكنولوجي بكفر الشيخ، عددهم 78 طالباً وطالبة، وسيؤدي عدد آخر الاختبارات، غداً الخميس.
 

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وأضاف عبد الله، كما سيؤدي الطلاب آخر اختبارات مدرسة المتفوقين بعين شمس، غدا الخميس، مشيرا إلى أن الذين أدوا الاختبارات سواء مدرسة المتفوقين بكفر الشيخ وعين شمس، ممن قاموا بالتسجيل الإلكتروني، استوفوا أوراقهم إلى قسم شئون الطلبة بالإدارات التعليمية، ويتم إخطار الطالب برقم جلوسه وموعد ومكان عقد الاختبار من خلال الموقع الرسمي للوزارة للطلاب الذين تقدموا فعليا بأوراقهم.

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