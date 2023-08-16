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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم كفر الشيخ يشيد بـ ورش عمل مركز الإبداع والابتكار والموهوبين

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ

أشاد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بورش العمل المقامة بمركز الإبداع والابتكار والموهوبين، ضمن فعاليات النشاط الصيفي بحضور كل من الدكتورة داليا عليبه ، مدير إدارة المركز، ومصطفى العراقي، المشرف الفني على المركز، وهاني حمدان مدير غرفة عمليات المديرية، وضمت إدارة التربية الخاصة، وطلاب مدرسة النور للمكفوفين والتربية الفكرية بإدارة شرق كفر الشيخ، مشيداً بحرص أولياء الأمور الحضور مع أبنائهم لورش العمل.

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وتفقد محمد عبد الله، وكيل الوزارة، حجرة الموهوبين تحت إشراف الدكتور هشام فهمي، مدير إدارة الموهوبين، ورشة العمل لتوجيه عام الاقتصاد المنزلي تحت إشراف عايدة سلطان، الموجه العام، وحجرة التربية الفنية وفعاليات النشاط الصيفي، ويقوم به مسئول التربية الفنية بالمركز مصطفى العراقي، تحت إشراف توجيه عام التربية الفنية.


والتقى وكيل تعليم كفر الشيخ، بأمور الطلاب الموهوبين في الرسم، وقدم لهم الشكر للحضور من أماكن بعيدة داخل المحافظة، وتحمل مشقة السفر وحرارة الجو، واطلع على ورشة عمل المجال الصناعي لفن الاركت تحت إشراف حسين ودن، مسئول التدريب للمجال الصناعي، وورشة عمل المعامل تحت إشراف نصر حميدة، موجه عام المعامل.

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