عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هزيمة وشيكة لأوكرانيا .. بولندا تستعد لـ الحرب

الجيش البولندي
الجيش البولندي

قالت صحيفة “مايل بولسكا” البولندية، إن مشتريات بولندا الواسعة النطاق للأسلحة الهجومية تكشف عن الاستعدادات للحرب على خلفية الهزيمة الوشيكة لأوكرانيا.

وأوضحت الصحيفة: "نحن نشهد خططا جريئة لتسليح حكومة وارسو وشراء عدد كبير من الأسلحة الهجومية… بناء على القائمة المعلنة لمشتريات هذه الأسلحة وكميتها، يوجد انطباع قوي بأننا نستعد للحرب. ومن هنا السؤال: متى تكون الحرب؟”

وأضافت أن “الحكومة البولندية لا تأخذ في الاعتبار التجربة الأوكرانية عندما تضع آمالا مفرطة على الأسلحة الغربية”، محذرة من أن "الحالة الفنية الرهيبة" لهذه الأسلحة وعدم موثوقيتها الشديدة وعدم كفاءتها تؤدي إلى عدم قدرة القوات المسلحة الأوكرانية على خوض "معركة منتصرة" مع القوات المسلحة الروسية حتى بعد تغيير تكتيكات واستراتيجية الجيش الأوكراني”.

وتابعت: "التكتيكات غير المسبوقة في ساحة المعركة، التي قدمها استراتيجيو الناتو للأوكرانيين المتحاربين، تؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح البشرية”.

لا مجال للانتظار.. بولندا تكشر عن أنيابها لروسيا بأضخم عرض عسكري منذ 30 عاما.. وتفاصيل أكبر جيش في أوروبا قريبا

لأول مرة منذ الحرب الباردة.. بولندا تقيم أكبر عرض عسكري

وأضافت: “بسبب خسائر القوى العاملة التي تكبدتها أوكرانيا، فإن التغيير الحالي في الإستراتيجية والتكتيكات لا يمكن أن يغير الوضع في ساحة المعركة بشكل كبير”.

وأشارت إلي أن “هذا يمكن أن يؤخر قليلا الهزيمة الكاملة لأوكرانيا".

الجيش الأوكراني روسيا أوكرانيا بولندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء الملء الأول.. ضربة معلم مصرية في أفريقيا والانضمام لنادي صناع السدود|شاهد

اعتبارا من الأحد المقبل.. مطار القاهرة يغلق صالة الوصول بمبنى الركاب القديم

الجرام بـ1200 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

مفاجأة.. اعترافات مسئول كبير استولى على أرض بالعاصمة الإدارية

قرار مفاجئ من الشباب السعودي بعد رفض الزمالك عرضه لضم زيزو

900 جنيه| هزة قوية تضرب الذهب عالميًا وهذا سعره الآن في مصر

قد تتم اليوم.. مفاجأة تقلب الموازين في انتقال زيزو للشباب السعودي

أنا راجل تاجر| 3 سيناريوهات تنهي أزمة رحيل زيزو إلى الشباب السعودي.. وهذا الحل الأقرب

موضوعات متعلقة

يريدون تدميرها.. تعليق روسيا بشأن العقوبات الأمريكية على كوريا الشمالية

بسبب حرق نسخ للمصحف.. السويد ترفع مستوى التهديدات الأمنية في البلاد إلى الرابع

لمدة يوم واحد| وزير الخارجية الإيراني يصل إلى السعودية في زيارة رسمية

مصرع 30 شخصا خلال هجمات مسلحة في منطقة تيلابري بـ النيجر

مفوض السلام في الإيكواس: جاهزون للتدخل العسكري في النيجر إذا فشلت الدبلوماسية

وسيط بين روسيا وكوريا الشمالية.. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 3 كيانات

رئيس الحكومة اللبنانية: وصلنا إلى مرحلة صعبة جدًا وليتحمل كل واحد مسئوليته

لبنان في مأزق.. البنك المركزي عليه مستحقات بقيمة 1.27 مليون دولار| بيان

ترشيحاتنا

مصدر جديد للدولار وتحدي وحيد.. كيف تستغل الدولة العقارات لجذب العملة الأجنبية؟

مدينة الموتى.. انتشار ظاهرة أكلي لحوم البشر يرعب المارة في شوارع لندن

أمطار رعدية وسيول.. مفاجأة خلال الساعات القادمة بسبب الطقس

الدكتور عادل إمام .. وفاة مؤسس القسطرة وأحد رموز القومي للقلب

رئيس الوزراء: حوار الرئيس مع أهالي مطروح تضمن العديد من الرسائل المهمة

محمد صلاح يقترب من الدوري السعودي | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا النساء أكثر عرضة للإصابة بحصوات المرارة؟

متحور الـ 5 جنيه| كيف واجه المصريون فيروس إيريس الجديد بالإفيهات والسخرية

سرقة في النهار.. فيديو صادم لرجل يسحل سيدة مسنة بولاية كاليفورنيا

السبب خطير.. راكبة تشتري كل الفول السوداني على متن طائرة ألمانية

فيديو

لو عندك سيارة موديل 2018.. التموين تعلن عن المستبعدين من الدعم

استفز المصريين .. حكاية اليوتيوبر التركي ياسين جنكيز وسر كرشه

متهم بالاستيلاء على 25 مليون جنيه.. اعترافات مدير صندوق المشروعات التعليمية «فيديوجراف»

900 جنيه هبوطا| مفاجأة في أسعار الذهب وقيمة الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ