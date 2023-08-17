هزيمة وشيكة لأوكرانيا .. بولندا تستعد لـ الحرب

قالت صحيفة “مايل بولسكا” البولندية، إن مشتريات بولندا الواسعة النطاق للأسلحة الهجومية تكشف عن الاستعدادات للحرب على خلفية الهزيمة الوشيكة لأوكرانيا.

وأوضحت الصحيفة: "نحن نشهد خططا جريئة لتسليح حكومة وارسو وشراء عدد كبير من الأسلحة الهجومية… بناء على القائمة المعلنة لمشتريات هذه الأسلحة وكميتها، يوجد انطباع قوي بأننا نستعد للحرب. ومن هنا السؤال: متى تكون الحرب؟”

وأضافت أن “الحكومة البولندية لا تأخذ في الاعتبار التجربة الأوكرانية عندما تضع آمالا مفرطة على الأسلحة الغربية”، محذرة من أن "الحالة الفنية الرهيبة" لهذه الأسلحة وعدم موثوقيتها الشديدة وعدم كفاءتها تؤدي إلى عدم قدرة القوات المسلحة الأوكرانية على خوض "معركة منتصرة" مع القوات المسلحة الروسية حتى بعد تغيير تكتيكات واستراتيجية الجيش الأوكراني”.

وتابعت: "التكتيكات غير المسبوقة في ساحة المعركة، التي قدمها استراتيجيو الناتو للأوكرانيين المتحاربين، تؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح البشرية”.

وأضافت: “بسبب خسائر القوى العاملة التي تكبدتها أوكرانيا، فإن التغيير الحالي في الإستراتيجية والتكتيكات لا يمكن أن يغير الوضع في ساحة المعركة بشكل كبير”.

وأشارت إلي أن “هذا يمكن أن يؤخر قليلا الهزيمة الكاملة لأوكرانيا".