مش من حد تاني .. عصام الحضري يثير الجدل بفيديو غامض

نشر عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر السابق فيديو جديدا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.



وظهر الحضري وهو يستعرض لياقته البدنية بممارسة التمارين الرياضية الشاقة .





وعلق علي الفيديو قائلًا:"كن دائما الاصدار الاول من نفسك ولا تكن الاصدار التاني من احد آخر".





واستعاد عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر السابق الذكريات بعدة صور عبر حسابه بموقع التواصلالاجتماعي إنستجرام.

وعلق الحضري علي الصور قائلاً: (فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا)

وتابع: كم من قرار ظننا أنه شر لنا وكان الله يحمل لنا فيه خيرا كثيرا ، فالحمد لله دائمًا وأبدًا ، انت من يصنع التاريخفثقفي قدراتك.. فقط.. قل حسبنا الله ونعم الوكيل .

وكان قد وجه عصام الحضري، حارس مرمي منتخب مصر السابق، رسالة غامضة ومثيرة، عبر حسابه الشخصي بموقعالتواصل الاجتماعي “تويتر”.

ونشر الحضري صورة لكرة القدم، وعلق عليها كاتبًا: “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وتفاعل عدد كبير من قبل رواد السوشيال ميديا علي تغريدة الحضري المثيرة، وجاءت التعليقات كالآتي: “خير ياأسطورة- قول في ايه؟ - خير ان شاء الله".