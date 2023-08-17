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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عطار يطرح أغنيته الجديدة "ليه كده" على يوتيوب

صدى البلد

طرح المطرب الشاب "عطار"، أحدث أعماله الغنائية وهو فيديو كليب لأغنيته الجديدة، "ليه كده" على يوتيوب، والمنصات الموسيقية الرقمية، ومحطات الراديو. 
الأغنية تم تصويرها فى ورشة ميكانيكا، مع المخرج المتميز آدم عبد الغفار، ودارت فكرتها فى إطار كوميدي بسيط، حول شاب يعمل في مهنة الميكانيكا، يقع فى حب فتاة جميلة، ويسرح بخياله ويتخيل ارتباطه بها، عندما تأتي إلى الورشة لإصلاح سيارتها.

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من المتوقع أن تحقق أغنية "ليه كده" نجاحا كبيرا ويستكمل بها عطار خطوته السابقة التى بدأها فى فبراير الماضى، مع شركة " مزيكا " بأغنية "انا جيت "- "انا جيت اكحلها عميت"- والتى حقق من خلالها نجاحا، كبيرا،  على السوشيال ميديا، ونالت العديد من التعليقــات والاشادات،  من الكثيرين، حيث تقترب الان من حاجز الـ ١٠ ملايين مشاهدة على اليوتيوب. 
اغنية "ليه كده " كلمات مصطفى حدوته، وألحان عطار، وتوزيع موسيقى إيهاب كلوبيكس، ومن إنتاج شركة " مزيكا " للمنتج محمد جابر.

أعماله الغنائية أغنية جديدة السوشيال ميديا شمس الكويتية

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