الأهلي يتوصل إلى اتفاق لتمديد تعاقد كولر 3 مواسم

توصلت إدارة الأهلي إلى اتفاق مبدئي لتمديد تعاقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لمدة ثلاثة مواسم.

ومن المقرر أن يوقع كولر على عقده الجديد بعد عودته للقاهرة الأربعاء المقبل.

فيما أنهت إدارة الأهلي إجراءات سداد القسط الثاني والأخير من صفقة مستحقات ميتلاند الدنماركي الخاصة بانتقال إمام عاشور لاعب الوسط الدولي للقلعة الحمراء في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وكان الأهلي ضم اللاعب مقابل 3 ملايين دولار تنازل فيها إمام عاشور عن 200 ألف دولار مستحقات له لدي النادي الدنماركي ثم حول مسئولو القلعة الحمراء وقت التعاقد 1.5 مليون دولار ثم تم تحويل الجزء الثاني وقيمته 1.3 مليون دولار قبل ايام.

وصرفت إدارة الأهلي 3.5 مليون جنيه مصري لإمام عاشور مقدم تعاقده ، فيما حول الأهلي 1.1 مليون دولار لفريق الجيش الملكي المغربي قيمة القسط الأول من مستحقاته نتيجة بيعه رضا سليم للقلعة الحمراء، وكان الأهلي تلقي إخطاراً قبل ايام بتحويل 3 ملايين و250 ألف دولار من الوكرة قيمة انتقال حمدي فتحي للفريق القطري.