ليس دور برد عادي.. طبيب يفجر مفاجأة عن المتحور الجديد في مصر

نشر الدكتور أحمد عبد التواب استشاري طب الأطفال عبر صفحته الشخصية على فيسبوك منشورا عن أعراض متحور فيروس كورونا الجديد أيريسEG5.1

- ارتفاع درجة الحرارة

- سيلان الأنف

- الصداع

- العطس

- التهاب الحلق

- التعب او الاجهاد خفيف او شديد

وتابع عبد التواب: “ إذا ظهرت أي أعراض لابد الكشف المبكر ولا تعتقد انك مصاب بدور برد عادى".

ومنظمة الصحة العالمية تحذر من المتحور الجديد ويسمي 5 Egy

هذا المتحور يشبه أعراض كورونا وسريع الانتشار ونسبة الوفيات به عالية ومنتشر جدا حول العالم ومن بينهم مصر، ولم يتم إعلان حالات مصابة رسميا إلى الآن.