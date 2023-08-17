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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم الاحتياطي الضخم.. الإيرانيون على وشك خسارة دعم المواد البترولية

صدى البلد

تتعرض السلطات الإيرانية لضغوط لإلغاء الدعم الباهظ الذي يبقي أسعار الوقود منخفضة عند 0.03 دولار للتر، وذلك وفقا لتحليل نشرته فاينانشال تايمز. 

 

بينما تكافح الحكومات الغربية للسيطرة على أسعار الوقود، تواجه القيادة الإيرانية مشكلة مختلفة تمامًا: بنزينها رخيص للغاية.تضمن الإعانات الحكومية الكبيرة أن تبدأ الأسعار الإيرانية من 0.03 دولار للتر، وهو جزء بسيط من 1.10 دولار تدفع في المضخات الأمريكية أو 1.88 دولار يدفعها سائقو السيارات في المملكة المتحدة لملء سياراتهم.

 

تتنافس إيران الغنية بالنفط مع ليبيا وفنزويلا، اللتين تمتلكان احتياطيات نفطية مؤكدة أكبر من السعودية، باعتبارهما الدولتين اللتين تمتلكان أرخص بنزين في العالم.

 

لكن الفجوة الآخذة في الاتساع بين العرض - الذي تقيده قدرة التكرير المحلية - والطلب المتزايد أجبرت السلطات الإيرانية على الاستفادة من احتياطياتها الاستراتيجية واستيراد البنزين لأول مرة منذ عقد.

 

يأتي ذلك في وقت عصيب بالنسبة للرئيس إبراهيم رئيسي وحكومته المتشددة، التي تكافح من أجل تغيير مسار الاقتصاد المتضرر من العقوبات الأمريكية.

 

كما يخشى النظام كيف سيكون رد فعل الجمهور على الذكرى الأولى الشهر المقبل لمقتل محساء أميني، وهي كردية إيرانية تبلغ من العمر 22 عامًا. وكانت وفاتها في حجز الشرطة قد أشعل فتيل المظاهرات الجماهيرية التي اجتاحت البلاد على مدى شهور العام الماضي.

 

قال مسؤولون إيرانيون إن الطلب على الوقود المكرر ارتفع بمقدار الخمس منذ مارس، لكن القيود المفروضة على طاقة التكرير منعت البلاد من تحويل المزيد من نفطها الخام إلى منتجات تستخدم في المركبات.

 

نظرًا لأن الحكومة تتكبد خسارة كبيرة من خلال استيراد الوقود بأسعار السوق ثم بيعه للمستهلكين بسعر أقل بكثير، فهناك ضغط متزايد لإنهاء سنوات البنزين الرخيص للغاية الذي اعتاد الإيرانيون عليه.

 

قال عضو البرلمان محمد رضا مير تاج الدين لوسائل إعلام محلية هذا الأسبوع إن دعم الوقود يزيد الآن بثلاثة أضعاف عن ميزانية التنمية الإجمالية للبلاد، لكن "لا أحد يجرؤ على الحديث" عن رفع سعر البنزين.

 

ويؤدي القيام بذلك إلى تكرار الغضب العام الذي أعقب المرة الأخيرة التي رفعت فيها السلطات الأسعار في عام 2019. قُتل أكثر من 300 شخص في حملة لاحقة على الاحتجاجات العنيفة في الشوارع، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.

 

قال حامد حسيني، تاجر بتروكيماويات: "الوضع الحالي لانخفاض أسعار البنزين ليس مستدامًا، لكن الحكومة لا تملك الشجاعة السياسية لزيادة الأسعار". "يستمر الاستهلاك في الارتفاع وتقوم الحكومة باستيراد البنزين بالمعدلات العالمية فقط لبيعه بأسعار مدعومة للغاية. سيكون من المستحيل إدارة الطلب في غضون عامين إذا ظلت الأسعار على حالها".

 

قال علي ذيار، نائب رئيس الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط، للصحفيين المحليين هذا الشهر إن الاستهلاك ارتفع بنسبة 20 في المائة منذ مارس إلى 124 مليون لتر في اليوم، لكن طاقة التكرير المحلية حدت عند 107 ملايين لتر.

 

وأكد علي ذيار، نائب رئيس الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط أن إيران نشرت احتياطياتها الاستراتيجية، لكن المسؤولين لم يؤكدوا التكهنات بأن الوقود المكرر يتم استيراده أيضًا لأول مرة منذ حوالي عقد من الزمان. 

 

يعتقد محللون أن إيران اشترت البنزين من جيرانها في شمال بحر قزوين في وقت سابق من هذا العام، ومؤخرا من دول الخليج وآسيا، لكن هذه الصفقات ظلت صامتة لحماية البائعين من الدخول في صراع مع العقوبات الأمريكية.

 

وقال أحد المحللين "إنه يضع الحكومة تحت ضغط لدفع ثمن الواردات وتسريع مشاريع التنمية لزيادة طاقة التكرير". بالنسبة لأولئك الإيرانيين الذين يعتبرون الوقود الرخيص حقًا مكتسبًا لأن بلادهم تقع على رأس بعض أكبر احتياطيات النفط والغاز في العالم، فإن معضلة الحكومة لا تنجح.

 

"لدينا احتياطيات هائلة من الطاقة - على عكس الحكومات الأخرى - فلماذا نقبل ارتفاع الأسعار؟" قال علي، سائق سيارة أجرة يبلغ من العمر 32 عامًا. هل رواتبنا تدفع وفق المعايير الدولية؟ أكسب 200 دولار في الشهر. من في العالم يتقاضى مثل هذا الأجر المنخفض؟ "

ايران بترول نفط عقوبات

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