بسبب صفقة نيمار.. الهلال السعودي يتفوق على ريال مدريد ومانشستر سيتي

نجح نادي الهلال السعودي في إبرام التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب نادي باريس سان جيرمان وبرشلونة السابق، في واحدة من الصفقات التي تحدث عنها الإعلام في العالم كله، وذلك في ضوء الاستقطاب العالمي من قبل أندية الدوري السعودي لنجوم العالم لتقوية الدوري السعودي من الناحية التسويقية بشكل أكبر.

صفقة انتقال نيمار دا سيلفا، لصفوف نادي الهلال السعودي كانت هي حديث العالم خلال الساعات الماضية، إذ أن نيمار يعد واحد من أبرز النجوم الذين انتقلوا إلى دوري روشن السعودي، خاصة بعد قدوم كريستيانو رونالدو، والذي كان بمثابة البوابة التي فتحت المجال أمام كثير من نجوم العالم للتواجد في المملكة العربية السعودية.

الهلال حديث العالم بعد التعاقد مع نيمار

وعرضت فضائية "العربية"، تقريرًا عن صفقة انتقال نيمار إلى صفوف نادي الزعيم، والتي رصدت من خلالها تصريحات اللاعب حول انتقاله لصفوف الدوري السعودي، حيث قال اللاعب إنه حقق الكثير من الألقاب والأرقام في أوروبا، ويريد اختبار نفسه وتحدي نفسه في مكان جديد بعيد عن أوروبا.

وأثنى النجم البرازيلي خلال تصريحاته على الدوري السعودي وصفقاته الهائلة، وأكد أن دوري روشن أصبح يضم لاعبين من العيار الثقيل في الوقت الحالي، معربا عن رغبته القوية في مواصلة تسجيل الأهداف والانتصارات برفقة نادي الهلال السعودي خلال الفترة المقبلة، خاصة في ضوء التحديات والمنافسة الشرسة التي ستتواجد في الدوري السعودي في الموسم الجديد.

وأشار تقرير "العربية" إلى أن نادي الهلال أصبح يتفوق على أغلب أندية العالم هذا الموسم من حيث الإنفاق على اللاعبين، إذ تخطى النادي أندية عالمية مثل بايرن ميونخ الألماني، ومانشستر سيتي الإنجليزي، ونادي أرسنال، ونادي ريال مدريد ونادي برشلونة، حيث إن الهلال أصبح ثاني أكثر نادي إنفاقا في العالم خلال الصيف الجاري فقط.

وأوضح التقرير، أن الزعيم أنفق حتى الآن 268 مليون يورو على صفقات الفريق الجديدة، وقد يخطف الصدارة من نادي تشيلسي خلال الأيام المقبلة إذا أكمل تعاقداته مع الأهداف التي يضعها صوب عينيه، إذ لم يكتف الهلال السعودي بضم نيمار دا سيلفا فقط، بل مازال يضع عدد من اللاعبين أمام عينيه في الفترة المقبلة.