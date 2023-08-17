ورشة عمل الهوية البصرية للمدن المصرية بمشاركة جامعات عين شمس والقاهرة وأسوان

نظمت كلية الهندسة – جامعة عين شمس ورشة عمل بعنوان " الهوية البصرية للمدن المصرية" من 12 اغسطس إلى 17 اغسطس 2023 وذلك بالتعاون مع كلية التخطيط الاقليمي والعمراني - جامعة القاهرة.



تعد ورشة العمل خطوة أولي هامة في تحقيق التبادل الأكاديمي على المستوي القومي حيث تهدف لخلق حوار علمي بين الجامعات المصرية لتحديد معايير وآليات تحقيق الهوية البصرية للمدن المصرية، هذا وقد حضر الجلسة الختامية لعرض ومناقشة الأفكار وتوزيع شهادات التقدير علي المشاركين كلا من أ.د. غادة فاروق – قائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس وأستاذ التخطيط العمراني وأ.د. عمر الحسيني عميد كلية الهندسة – جامعة عين شمس وأستاذ التصميم الحضري وتتوجه كلية الهندسة بخالص الشكر إلي أ.د. عبدالفتاح سعود – نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب لتوجيهاته بتوفير الاقامة اللائقة لوفود الجامعات الاقليمية بالمدينة الجامعية للطلبة والطالبات بجامعة عين شمس.



تضمن برنامج الورشة مجموعة من المحاضرات حول ماهية الهوية البصرية وبعض التجارب المحلية والعالمية بالاضافة الى زيارات ميدانية لمواقع الدراسة والتي تركز بالأساس على مداخل المدن والمحاور الرئيسية مثل مدخل القاهرة الجوي من مطار القاهرة من شارع العروبة وصولا الى ميدان العباسية ثم مدخل القاهرة من ميدان رمسيس من المحطة الرئيسية للسكك الحديدية وكأهم ميادين القاهرة وكفراغ عام حيوي يحمل ذاكرة عمرانية هامة في نسيج القاهرة وتم وضع أفكار مبدئية تصميمية وتخطيطية لهذه المواقع. تعد ورشة الهوية البصرية للمدن المصرية خطوة اولى في التعاون بين الجامعات وخلق بيئة عمل مشتركة للطلاب من كافة الجامعات المشاركة.



تمت الورشة باشراف اللجنة المنظمة المكونة من الاستاذ الدكتور محمد رفعت ، رئيس قسم التصميم العمراني - كلية التخطيط الاقليمي والعمراني - جامعة القاهرة، والاستاذ الدكتور محمد الفيومي - وأستاذ بقسم التصميم العمراني والتخطيط، و ا.د.م. نهى جمال سعيد - منسق التبادل العلمى - مكتب التعاون الدولى - أستاذ مساعد بقسم التصميم العمراني والتخطيط، مع طاقم من الهيئة المعاونة من كلية الهندسة – جامعة عين شمس

هذا وقد تشرفت كلية الهندسة في الجلسات الإفتتاحية والختامية بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية بوضع رؤية شاملة ومرجعية للهوية البصرية وهي وزارةالتنمية المحلية، وزارة الثقافة ممثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وزارة الشباب والرياضة وبحضور لفيف من الاساتذة من كافة الجامعات المشاركة في ورشة العمل لوضع الخطوط العريضة للرؤية الشاملة للهوية البصرية لمدن مصر.