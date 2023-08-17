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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن: الاتحاد يقرر فسخ تعاقد أحمد حجازي

احمد حجازي
احمد حجازي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن قرار اتحاد جدة السعودي بفسخ تعاقد مدافعه أحمد حجازي وذلك بسبب غيابه 6 أشهر للإصابة وتعرضه لقطع في الرباط الصليبي 3 مرات.

 

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي موقع فيسبوك: "موقع سبورت السعودي: الاتحاد يقرر فسخ تعاقد أحمد حجازي بسبب غيابه لـ 6 أشهر للإصابة".
 

وقال الإعلامي السعودي سكير فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" أحمد حجازي باقي فى اتحاد جدة السعودي، واللاعب موقفه مختلف تمامًا عن طارق حامد، هناك رغبة كاملة فى الاتحاد أن يستمر حجازي مع الفريق فهو أحد أهم اللاعبين فى الفريق طوال السنوات الماضية.
 

وأضاف :" أحمد حجازي مستمر مع الاتحاد، ولكن سيتم رفع اسمه من قائمة الفريق لمدة طويلة حتي يعود من الإصابة التى قد تصل لـ 8 أشهر ، ثم يعود من جديد للقائمة بعد الشفاء.

اتحاد جدة السعودي أحمد حجازي الإعلامي إبراهيم فايق الرباط الصليبى طارق حامد فى الملعب وانت سايق

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