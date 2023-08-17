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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جنرال أمريكي يزور إسرائيل لتقييم أضرار لحقت بالجيش

صدى البلد

يرفض جنود الاحتياط الإسرائيليون الحضور إلى الخدمة احتجاجا على التغييرات القضائية التي اقترحها نتنياهو، ووفقا لما نشرته التيلجراف البريطانية، يتم إرسال جنرال أمريكي كبير إلى إسرائيل للتحقيق في التقارير التي تفيد بأن استعداد الجيش للحرب قد تضرر بسبب رفض جنود الاحتياط الخدمة بسبب الإصلاح القانوني المثير للجدل الذي قام به بنيامين نتنياهو.

 

سيتوجه الجنرال مارك ميلي إلى إسرائيل الأسبوع المقبل لتقييم الأضرار التي سببها جنود الاحتياط - بما في ذلك قوات النخبة - الذين لم يحضروا للخدمة، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

 

تشير هذه الخطوة إلى قلق متزايد في واشنطن بشأن إصلاحات نتنياهو القضائية، والتي قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه لا ينبغي تمريرها إلى قانون دون إجماع من قادة المعارضة.

 

تعهد عدد لم يكشف عنه من جنود الاحتياط برفض الخدمة حتى يتم التخلي عن الإصلاح القانوني، محذرين من أن ذلك سيؤدي إلى تجريد السلطة القضائية من الضوابط والتوازنات في حكومة نتنياهو.

 

نظم مئات الآلاف من الإسرائيليين احتجاجات أسبوعية في تل أبيب ومدن أخرى ضد الإصلاحات، وتعهدوا بتكثيف المظاهرات في الخريف عندما يستأنف الكنيست، البرلمان الإسرائيلي، جلسته.

 

الولايات المتحدة حليف أمني وثيق للغاية لإسرائيل، وسيكون تراجع قوتها العسكرية مصدر قلق كبير لواشنطن، لا سيما في ضوء العدوان المتزايد من إيران. أشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن الغرض الأصلي من زيارة الجنرال ميلي كان جولة وداع حيث من المقرر أن يغادر منصبه في أكتوبر.

 

إسرائيل الولايات المتحدة إجراءات اصلاحية اقتصادية

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