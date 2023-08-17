عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدولار الأمريكي يتراجع.. انخفاض كبير للأخضر بعد التلميحات برفع أسعار الفائدة

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

انخفض الدولار الأمريكي عن أعلى مستوى له في شهرين، اليوم الخميس، بعد أن ترك محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الباب مفتوحا لمزيد من رفع أسعار الفائدة وأشارت البيانات هذا الأسبوع إلى مرونة الاقتصاد الأمريكي.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.145٪ خلال اليوم عند 103.300، بعد أن سجل أعلى مستوى له في شهرين عند 103.59.

واستمد الدولار الدعم من سلسلة البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة التي تعزز الرأي القائل بأن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لبعض الوقت.

وأظهرت بيانات أمس الأربعاء أن بناء المنازل لأسرة واحدة في الولايات المتحدة ارتفع في يوليو وارتفعت تصاريح البناء في المستقبل بينما ذكر تقرير منفصل أن الإنتاج في المصانع الأمريكية انتعش بشكل غير متوقع الشهر الماضي.

مفاجأة مدوية بشأن إنشاء مجموعة بريكس عملة موحدة والتخلص من الدولار

استقرار أسعار الدولار وتراجع اليورو وارتفاع الإسترليني في بداية تعاملات الخميس

أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في يوليو أن المسؤولين منقسمون حول الحاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي، مشيرين إلى المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد إذا تم دفع أسعار الفائدة أكثر من اللازم.

الدولار الدولار الأمريكى اسعار الفائدة الاحتياطي الفيدرالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء الملء الأول.. ضربة معلم مصرية في أفريقيا والانضمام لنادي صناع السدود|شاهد

اعتبارا من الأحد المقبل.. مطار القاهرة يغلق صالة الوصول بمبنى الركاب القديم

الجرام بـ1200 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

قرار جمهوري بتجديد تعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ للبنك المركزي

بسبب زيزو.. الزمالك يقرب مهاجم الأهلي من الرحيل للدوري السعودي

مفاجأة.. اعترافات مسئول كبير استولى على أرض بالعاصمة الإدارية

سابها ميتة وجلس على القهوة..لغز يحيط بوفاة سيدة الفيوم وابنها اعترف على أبوه

فرمان أوسوريو ومفاجأة عبد الشافي وهؤلاء مطلوبون فورا.. تفاصيل ساخنة في الزمالك

موضوعات متعلقة

لن تنقذ زيلينسكي.. تحذير أمريكي لـ أوكرانيا من ضربات الجيش الروسي

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

ضابط بالجيش الأوكراني: واجهنا مشاكل خطيرة خلال الهجوم المضاد

المعارض السنغالي عثمان سونكو يدخل العناية المركزة

لإنقاذ كييف.. جنرال أمريكي يقترح تجميد الصراع في أوكرانيا

نائب زيلينسكي يشن هجوما على ساركوزي بسبب "الحلول الوسط"

جريئة ودقيقة.. روسيا تعلق على تصريحات ساركوزي عن شبه جزيرة القرم

الرئيس الإماراتي يتلقى رسالة من نظيره الجزائري

ترشيحاتنا

بكين تبني مدرج عسكري في بحر الصين الجنوبي|شاهد

بموافقة أمريكية.. إسرائيل تبيع منظومة صواريخ بـ 3.5 مليار دولار لألمانيا |فيديو

لوكاشينكو يعلن شرط مشاركة بيلاروس في الحرب بـ أوكرانيا

تسكين الموظفين في المقار الجديدة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

التعليم: نعمل على زيادة الفصول الدراسية وتوفير الموارد المالية للارتقاء بالمنظومة

زيزو حديث الساعة | تفاصيل 3 عروض مميزة ورد فعل مرتضى منصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرمان أوسوريو ومفاجأة عبد الشافي وهؤلاء مطلوبون فورا.. تفاصيل ساخنة في الزمالك

لماذا النساء أكثر عرضة للإصابة بحصوات المرارة؟

متحور الـ 5 جنيه| كيف واجه المصريون فيروس إيريس الجديد بالإفيهات والسخرية

سرقة في النهار.. فيديو صادم لرجل يسحل سيدة مسنة بولاية كاليفورنيا

فيديو

لبنان يقضي ليله في الظلام .. إلى متى تستمر أزمات بيروت ؟ «فيديوجراف»

لو عندك سيارة موديل 2018.. التموين تعلن عن المستبعدين من الدعم

استفز المصريين .. حكاية اليوتيوبر التركي ياسين جنكيز وسر كرشه

متهم بالاستيلاء على 25 مليون جنيه.. اعترافات مدير صندوق المشروعات التعليمية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ