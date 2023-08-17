الدولار الأمريكي يتراجع.. انخفاض كبير للأخضر بعد التلميحات برفع أسعار الفائدة

انخفض الدولار الأمريكي عن أعلى مستوى له في شهرين، اليوم الخميس، بعد أن ترك محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الباب مفتوحا لمزيد من رفع أسعار الفائدة وأشارت البيانات هذا الأسبوع إلى مرونة الاقتصاد الأمريكي.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.145٪ خلال اليوم عند 103.300، بعد أن سجل أعلى مستوى له في شهرين عند 103.59.

واستمد الدولار الدعم من سلسلة البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة التي تعزز الرأي القائل بأن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لبعض الوقت.

وأظهرت بيانات أمس الأربعاء أن بناء المنازل لأسرة واحدة في الولايات المتحدة ارتفع في يوليو وارتفعت تصاريح البناء في المستقبل بينما ذكر تقرير منفصل أن الإنتاج في المصانع الأمريكية انتعش بشكل غير متوقع الشهر الماضي.

أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في يوليو أن المسؤولين منقسمون حول الحاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي، مشيرين إلى المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد إذا تم دفع أسعار الفائدة أكثر من اللازم.