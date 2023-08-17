لوكاشينكو يعلن شرط مشاركة بيلاروس في الحرب بـ أوكرانيا

قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، إن مينسك لن تدخل في الصراع في أوكرانيا إذا لم يعبر الأوكرانيون حدود بيلاروس، مشيرا إلي أن بيلاروس ستساعد روسيا دائمًا.

وقال لوكاشينكو في مقابلة صحفية: "إذا لم يعبر الأوكرانيين حدودنا، فلن نشارك أبدًا في هذه الحرب، لكننا سنساعد روسيا دائمًا”، مؤكدا أن “روسيا حليف لـ بيلاروس”.

وأوضح أن "الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لا يدفع بلادنا للدخول في الحرب بأوكرانيا".

وأضاف الرئيس البيلاروسي، أن "55 دولة تساعد أوكرانيا، لكن بيلاروس فقط هي من تساعد روسيا”.

وفي وقت سابق، نفى لوكاشينكو، مزاعم بولندا بشأن نقل مقاتلي مجموعة فاجنر الروسية إلى الحدود البيلاروسية البولندية.

وحسب وكالة أنباء “بيلتا” البيلاروسية الحكومية، قال لوكاشينكو: “فجأة، سمعت مؤخرا، أن بولندا غضبت من حركة قوات فاجنر، ما يصل إلى 100 شخص، هنا بالقرب من الحدود”.

وأضاف: “قوات فاجنر لم تتحرك… وإذا تحركوا، سيكون فقط من أجل مشاركة خبرتهم القتالية مع الألوية البيلاروسية المنتشرة في بريست وجرودنو”.