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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 37 ألف عبوة سجائر ومعسل مجهولة المصدر فى حملات تموينية بالقليوبية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

أعلن عيد عبدالله مديرية التموين والتجارة الداخلية  بالقليوبية مجهودات المديرية والإدارات الفرعية التابعة لها خلال مواجهة تداعيات أزمة التلاعب في أسعار السجائر، ومراقبة الأسواق لضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.


وأكدت أنه نظرا لتزايد شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار السجائر تشكلت حملات صباحية ومسائية من مديري الإدارات ومأموري الضبط القضائي بالمديرية والإدارات الفرعية على مستوى المحافظة.


وأسفرت الحملات عن تحرير 188 محضرا لتجار سجائر ومحلات تجارية لبيع السجائر أزيد من السعر الرسمي وحيازة سجائر مجهولة المصدر، بالإضافة إلى امتناع البعض عن بيع السجائر للمواطنين، حيث تم ضبط 37071 عبوة سجائر أنواع مختلفة، بالإضافة إلى 430 عبوة معسل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنها.

القليوبية ارتفاع أسعار السجائر التموين والتجارة الداخلية حملات تموين سجائر مجهولة المصدر شكاوى المواطنين مأمورى الضبط القضائى مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية مديرية التموين والتجارة الداخلية

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