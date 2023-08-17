بيراميدز يعلن تجديد تعاقده مع أحمد فتحي.. تفاصيل

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن توصل بيراميدز لتجديد تعاقد لاعبه أحمد فتحي عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير عبر صفحته:"🚨 رسمياُ - بيراميدز يعلن تجديد عقد أحمد فتحي مع الفريق. ✍️🔵".





أعلن نادي بيراميدز حصوله على خدمات لاعب الوسط الدولي محمد رضا بوبو قادما من صفوف نادي فيوتشر.

ويعد محمد رضا بوبو واحدا من أهم لاعبي الوسط في الكرة المصرية خلال الفترة الماضية، وإضافة هائلة لفريقبيراميدز، الذي يستعد لبدء مشواره في منتصف شهر سبتمبر المقبل، في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بجانب المشاركة فيالدوري والسوبر المصري للأبطال، وكذلك نسختي كأس مصر القديم والجديد.