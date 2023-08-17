مصطفى بكري: كرداسة شاهد على أبشع الجرائم لجماعة الإخوان الإرهابية

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن تفاصيل ما حدث في كرداسة التي تمت بعد فض اعتصام رابعة، قائلا “بعد فض إعتصام رابعة كان هناك حادث كرداسة الذي حدث ضد ضباط الشرطة حيث تجمهر 40 شخصا حول مركز شرطة كداسة وألقوا المولوتوف على القسم”.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه تطور الأمر وزاد العدد إلى 6 آلاف شخص وبحوزتهم أسلحة وتم محاصرة المركز من جميع الاتجاهات والمداخل وأطلقوا النيران بكثافة".

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، اقتحم المتجمهرون المركز عن طريق النوافذ المطلة من اسجل المدني المجاور لقسم، وتم الاعتداء على ضباط وجنود القسم، وتم التمثيل بجثث الشهداء حيث قامت إحدى السيدات المتطرفات بإعطاء العميد محمد جبر مأمور القسم ماء نار ليشربها بدلا من مياه الشرب التي كان بحاجة لها وقت الاحتضار.

استشهدوا

وأشار مصطفى بكري إلى أنه سقط الكثيرون من الشهداء نتيجة حادث كرداسة ليأتي البعض ليبرر ما حدث والمذبحة التي حدثت ستظل دائما حديث الناس وستظل في الأذهان، مؤكدا أن ما حدث ترك جرحا كبيرا في نفوس العائلات التي استشهدوا أبنائها من الضباط والجنود.

