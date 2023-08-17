أمريكا: نريد حلا دبلوماسيا لأزمة النيجر

قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تركز على التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الحالية في النيجر.

وقال باتيل، في إفادة صحفية: "نحن نركز على التوصل إلى حل دبلوماسي ونحن على اتصال وثيق مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” بشأن هذه القضية"، مضيفا أن واشنطن تعتقد أن “إيكواس” تشاركها نفس الموقف.

جاءت تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية، تعليقا على إمكانية التدخل العسكري لدول “إيكواس” في النيجر.

وفي وقت سابق من اليوم، وقال مفوض السلام بـ "إيكواس"، عبدالفتاح موسى، إن المجلس العسكري الحاكم في النيجر يدعي رغبته في الحوار ويبحث عن أسباب لتبرير الانقلاب.

وأضاف مفوض الأمن في إيكواس، أن المجلس العسكري في النيجر يتحجج بالحوار لكسب وقت لتثبيت الانقلاب.

وأشار موسى إلى أن الإيكواس لا تزال تعطي الدبلوماسية فرصة في النيجر لكن كل الخيارات مطروحة على الطاولة، لافتا إلى أن القوة العسكرية المشتركة لمجموعة إكواس جاهزة للتدخل العسكري في النيجر إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.