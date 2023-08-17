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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

كنت ماسك سايبر .. محمد ثروت يفاجئ جمهوره بمهنته قبل الفن

الفنان محمد ثروت
الفنان محمد ثروت

قال الفنان محمد ثروت، إنه مازال يحتفظ بعدد كبير من أصدقائه القدامى، حتى ولو لم يقابلهم بشكل كبير ألا أنه مازال يتذكرهم، والصدف تجمعهم أكثر من مرة، "ببقى بصور في أي مكان مثلا، وأقابله ببقى عارف شكله، وبنقعد أتكلم معاهم ونهزر ونسترجع الذكريات، ولكن بحكم المشاغل بتاعت الدنيا بيبقى صعب إنك تحافظ على أصدقائك القدامى". 

محمد ثروت: كنت شاب مشاغب في الثانوية العامة

وأضاف "ثروت"، خلال لقاء خاص عبر برنامج "الجزيرة" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أنه كان شاب مشاغب جدا في فترة الثانوية العامة، "كنت بحب أقعد في آخر الفصل مش في الأول، ومعروف الناس في اللي في الأواخر دي الناس المشاغبة جدا". 

وتابع محمد ثروت، أنه كان لديه حلم في فترة الثانوية العامة أن يكون طيار حربي، إذ أن تلك الفترة كان بها فيلم أجنبي شهير للفنان توم كروز، وكان الجميع يشاهد هذا الفيلم، وتأثر به، وكان يرغب في أن يكون طيار حربي بسبب هذا الفيلم الذي أثر في طموحه. 

واستطرد، متحدثًا عن دخوله عالم الفن قائلا إنه كان يركز في فترة الجامعة أن ينتهي من الجامعة ومن ثم يلتحق بمعهد الفنون المسرحية، وقدم في المعهد مرتين ورسب في المرتين وكذلك في معهد السينما، "جالي اكتئاب ساعتها بسبب السقوط المتكرر في معهد السينما والمسرح، لأن دول أكبر مكانين". 

وواصل محمد ثروت: "رحت اشتغلت كذا شغلانة بعد الموضوع ده كنت ماسك سايبر، واشتغلت محاسب في شركة، وكنت أمين مخازن بعدها، وحاجات كتير من هذا القبيل، ولكن في النهاية لقيت حاجة من جوايا بتقولي دي مش شغلانتك". 

محمد ثروت الجزيرة إكسترا نيوز معهد الفنون المسرحية معهد السينما

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