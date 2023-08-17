تصعيد خطير.. تركيا ترسل تحذيرا شديد اللهجة لروسيا

قالت الرئاسة التركية، اليوم الخميس، إنها حذرت روسيا بعد استهدافها سفينة شحن في البحر الأسود.

ومنذ وقت قليل، بحث وزير الخارجية التركي هاتفيا مع نظيرته الفرنسية اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، الذي قرر الرئيس الروسي مؤخرا انسحابه منها.

وفي هذا الصدد، أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، الهجمات الروسية المستمرة على البنية التحتية للحبوب في أوكرانيا.

وحثت الخارجية الأمريكية أمس الأربعاء، روسيا على العودة لاتفاق صادرات الحبوب لكن يبدو أن بوتين غير مهتم بالأمن الغذاي العالمي.

وأكدت، أنها تعمل مع الشركاء لتحديد الخيارات المحتملة الأخرى للعثور على ممرات للحبوب الأوكرانية.