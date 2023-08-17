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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصريحات صادمة من لوكاشينكو بشأن علاقته بزيلينسكي ومشاركة بيلاروس في الحرب الأوكرانية

رئيس بيلاروس
رئيس بيلاروس

قال رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، إنه “كانت لدينا اتصالات مباشرة مع أوكرانيا لكن زيلينسكي أوقفها”.

وأكد لوكاشينكو، اليوم الخميس، أن روسيا حققت أهدافها في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا، مضيفا، أن الرئيس الروسي لا يدفع بيلاروسيا للدخول في الحرب بأوكرانيا.

وفيما يتعلق باستخدام الأسلحة النووية، قال الرئيس البيلاروسي، “سنستخدم الأسلحة النووية التكتيكية في حال تعرضنا لأي عدوان”.

وتابع، لن نتدخل في الحرب بأوكرانيا ما لم يعبر الأوكرانيون حدودنا، لكننا مستمرون في معاونة روسيا.

وأشار إلى أن روسيا لن تتخلى عن شبه جزيرة القرم.

استخدام الأسلحة النووية الأسلحة النووية التكتيكية الرئيس الروسى ألكسندر لوكاشينكو العملية العسكرية الخاصة أوكرانيا بيلاروسيا جزيرة القرم رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو

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