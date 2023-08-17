تصريحات صادمة من لوكاشينكو بشأن علاقته بزيلينسكي ومشاركة بيلاروس في الحرب الأوكرانية

قال رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، إنه “كانت لدينا اتصالات مباشرة مع أوكرانيا لكن زيلينسكي أوقفها”.

وأكد لوكاشينكو، اليوم الخميس، أن روسيا حققت أهدافها في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا، مضيفا، أن الرئيس الروسي لا يدفع بيلاروسيا للدخول في الحرب بأوكرانيا.

وفيما يتعلق باستخدام الأسلحة النووية، قال الرئيس البيلاروسي، “سنستخدم الأسلحة النووية التكتيكية في حال تعرضنا لأي عدوان”.

وتابع، لن نتدخل في الحرب بأوكرانيا ما لم يعبر الأوكرانيون حدودنا، لكننا مستمرون في معاونة روسيا.

وأشار إلى أن روسيا لن تتخلى عن شبه جزيرة القرم.