من داخل السيارة.. شاهد ليلي زاهر تخطف الأنظار

حرصت الفنانة ليلي أحمد زاهر، علي مشاركة متابعيها صورة جديدة لها علي حسابها بموقع التواصل الاجتماعي"انستجرام".



وتألقت ليلي زاهر في الصورة بإطلالة جريئة مرتدية تيشرت باللون الأبيض مع كاب وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعما ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية ونالت إعجاب متابعيها.



وحرصت ليلى أحمد زاهر على تهنئة والدتها بعيد ميلادها ونشرت عدة صور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعيإنستجرام.



وعلقت ليلى أحمد زاهر علي الصورة قائلة: كل سنة وانتي مامتي الصغيرة والقمر ودعمي وصديقتي الصدوقة وكلحاجة حلوة في الدنيا دي كلها انتي والله يا مامي ، أسعد عيد ميلاد لمصدر سعادتنا وكل ما لدينا أحبك يا ملكة .

يذكر أنه شاركت الفنانة ليلي أحمد زاهر، في مسلسل “تلت التلاتة” لرمضان 2023، والمسلسل من بطولة الفنانة غادة عبدالرازق.

وكان مسلسل تلت التلاتة لـ غادة عبد الرازق، تم عرض حلقاته في شهر رمضان 2023، عبر قناة النهار، والمحور، والقاهرة والناس.