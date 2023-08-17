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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غير موجود في أي مكان.. محافظ دمياط توضح معلومة مهمة عن رأس البر

مصيف رأس البر
مصيف رأس البر

أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أن رأس البر لها طبيعة خاصة، مشيرة إلى أنه منذ أن توليت المسئولية كان هناك تفكير لعودة رأس البر لسابق عهدها، حتى تصبح قيمة مضافة لأهل دمياط.

 

وقالت منال عوض، خلال لقاء لها لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه  كان هناك مشاكل ولكن تم العمل على التطوير وخطة للقضاء على المشاكل التي كانت موجودة.

 

وتابعت محافظة دمياط، أن رأس البر تتميز بالتقاء النيل بالبحر وهو غير موجود في أي مكان، مؤكدة أن مدينة رأس البر مدينة مميزة بتخطيطها حيث أن نهاية كل شارع نيل ونهاية كل شارع بحر.

 

خالية من المخلفات

وأشارت منال عوض إلى أن “مصيف رأس البر مش موجود فى العالم كله واللي يشيوف مدينة رأس البحر من فوق يحس أنه شايف أوروبا والمدينة تعتبر خالية من المخلفات"

 

 

منال عوض محافظة دمياط راس البر النيل البحر

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