محافظ دمياط: رأس البر أجمل مما أتصور.. لم أزرها قبل تولي المسئولية

أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أن رأس البر كانت مميزة ولها طابع خاص تتميز به، مشيرة إلى أن الفنانين العظماء كانوا يحرصون على زيارة المدينة أبرزهم كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب عبد الحليم حافظ.



وقالت منال عوض، خلال لقاء لها لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”: لم أزور رأس البر قبل تولي مسئولية المحافظة، مؤكدة أن مدينة رأس البر أجمل مما كنت أتصور".

تخدم كافة المستويات

وتابعت محافظة دمياط، أن رأس البر مخططة بشكل مميز، مؤكدا أن مدينة رأس البر من المدن الجميلة، وتخدم كافة المستويات.