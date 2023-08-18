برج العقرب.. حظك اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023: تجنب المناقشة السلبية

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه ده النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الجمعة 18 اغسطس 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج العقرب وحظك اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023

في حين أن الحياة العاطفية ستكون رائعة ، إلا أن الحياة المهنية ستكون مرهقة، تعامل مع الثروة بحكمة واعتني بالصحة حيث ستكون هناك مشكلات ثانوية..

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً

ستكون حياتك العاطفية خالية من المتاعب في الغالب اليوم، من الجيد تجنب المناقشة حول الأشياء غير السارة، ابق سعيدًا أثناء قضاء الوقت معًا.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

أولئك الذين يعانون من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم يحتاجون إلى توخي الحذر بشأن نظامهم الغذائي، اشرب الكثير من الماء وتأكد من أن القائمة غنية بالبروتينات والفيتامينات والمعادن.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

هناك فرص للتعبير عن قوتك وكل شيء يعتمد على مدى براعتك فيها، أولئك الذين يحرصون على تبديل الوظيفة يمكنهم القيام بذلك اليوم وستطرق مكالمات المقابلات الباب في غضون ساعات..

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

قد تتلقى ثروة من مصادر متعددة ولكن من المهم أن تديرها بكفاءة، بينما يمكنك الاستفادة من الثروة لإصلاح المنزل أو تجديد الديكورات الداخلية من المهم أيضًا عدم إنفاق مبالغ كبيرة على العناصر الفاخرة.