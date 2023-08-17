فرج عامر يوجه الشكر لـ محمود الخطيب

وجه فرج عامر رئيس نادي سموحة الشكر لكابتن محمود الخطيب على اختيار الكابتن مؤمن زكريا نائب رئيس قطاع الناشئين بالأهلي.

وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك:"شكرا للكابتن محمود الخطيب علي اختيار الكابتن مؤمن زكريا نائب رئيس قطاع الناشئين بالأهلي، لكن ذلك لا يتعارض مع تواجدة معنا مدربا للفريق الأول لكرة القدم في نادي سموحة تحت قيادة الكابتن أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة".



قرر النادي الأهلي تعيين مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق مساعدًا لوليد سليمان رئيس قطاع الناشئين.

جاء ذلك بعد الجلسة التي عقدها محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على الكرة مع مؤمن زكريا وفي حضوروليد سليمان.