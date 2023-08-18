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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد يومين .. اكتشاف جثة شاب أسفل رمال ألقتها سيارة نقل لتخفيف حمولتها في المنوفية

الشاب الضحية اسلام
الشاب الضحية اسلام خالد

تسود حالة من الحزن بين أبناء قرية زاوية بمم بمركز تلا في محافظة المنوفية عقب العثور على جثمان الشاب اسلام خالد متوفيا بعد يومين من اختفائه.

وأكد أحد أهالي القرية، أنهم فوجئوا عقب يومين من اختفاء الشاب بالعثور على جثمانه أسفل رمال بطريق البندارية كفر شحاته.

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وأضاف، أن تريلا محملة بالرمال تعثرت أمام حفرة صرف صحي حيث قام السائق بالتخلص من الرمال ورميها في جانب الطريق حيث كان ابن قريتهم اسلام نائما داخل “ عشة ” بالأرض الزراعية.

وأشار إلى أن الرمال سقطت على الشاب ولم يتم اكتشاف وجود جثته تحت الرمال إلا بعد يومين حيث اكتشف العمال أثناء نقل الرمال بوجود جثة الشاب ملقاة أسفل الرمال والآن يجري انهاء الإجراءات.

تلقى اللواء مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة تلا بمصرع شاب أسفل تل من الرمال.

بالانتقال تبين وفاة الشاب إسلام خالد ابن قرية زاوية بمم وتم نقل الجثمان الي مستشفى تلا لإنهاء الإجراءات وتسليمه لأهله.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

اكتشاف جثة العثور علي جثمان المنوفية سيارة نقل محافظة المنوفية مركز شرطة تلا

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