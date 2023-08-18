أحمد مرتضى منصور يعلن موقف الزمالك بشأن رحيل زيزو للشباب السعودي

كشف أحمد مرتضى منصور القائم بأعمال رئيس نادي الزمالك، عن حقيقة رحيل أحمد سيد زيزو نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية .

وأكد أحمد مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك أن النادي لم يتلق أي خطاب رسمي بعرض من الشباب السعودي لضم زيزو مشددا أن الأمر لم يتخط كونه خطاب اهتمام من نادي الشباب ب زيزو و رد الزمالك أنه لا توجد أي نيه لبيع اللاعب .

واضاف أن فور تلقي عرض رسمي من الشباب السعودي لضم زيزو سيعلن الزمالك عن موقفه النهائي من رحيل اللاعب .

وأكد أحمد مرتضى منصور، أن زيزو أحد العناصر الأساسية بالفريق وهناك خطة لبناء فريق قوي ينافس ل ٤ سنوات قادمة.