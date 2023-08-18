صحف الإمارات| زلزال 4.1 ريختر يضرب تركيا.. «إيكواس» مستعدة للتدخل في النيجر.. وأمريكا تتعقب سلالة جديدة من "كورونا"

الإمارات تطالب بيونج يانج بإنهاء دوامة التصعيد

القضاء على قيادي داعشي في الرقة

إغلاق جزئي على شارع الشيخ زايد بن سلطان - أبوظبي

أمريكا توافق على إرسال مقاتلات إف-16 إلى أوكرانيا

فرق الإنقاذ الكندية تكافح حرائق الغابات وإجلاء سكان مدينة يلونايف

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الجمعة، عددا من الأخبار الهامة على الساجة المحلية والإقليمية والدولية.

محليا، أشارت صحيفة البيان إلى اعلان الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع للاتحاد للطيران، عن تسيير أولى رحلاتها إلى مطار إيتشو هواهو، لتصبح مع وصول طائرة بوينج 200-777 إلى المطار اليوم، أول شركة شحن جوي دولية تسيّر رحلاتها إلى المطار.

ويقع مطار إيتشو هواهو في مقاطعة هوبي الصينية، وتم تطويره ليصبح أول المطارات المتخصصة بالشحن في قارة آسيا والرابع على مستوى العالم.



ذكرت صحيفة الاتحاد أن مركز النقل المتكامل عن إغلاق جزئي على شارع الشيخ زايد بن سلطان - أبوظبي، وأوضح أنه سيتم إغلاق مسارين من جهة اليسار ابتداء من يوم السبت 19 أغسطس 2023 إلى يوم الاثنين 21 أغسطس 2023.



وذكرت صحيفة الإمارات اليوم أن الفريق الإنساني الإماراتي الموجود في مدينة أم جرس التشادية، قام بتوزيع 200 رأس ماشية على الأسر المعوزة في منطقة الحلة التابعة للمدينة، وذلك استمراراً لمبادرات الإغاثة الإنسانية التي يقوم بها الفريق.

وتهدف المبادرة الجديدة لتوفير بعض الاحتياجات الأساسية لتلك الأسر، وكان الفريق الإنساني قد وزع خلال الأيام الماضية سلال غذائية، استفاد منها ما يزيد على 1128 أسرة من سكان المنطقة نفسها.



أوضحت صحيفة الخليج دعوة دولة الإمارات جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إلى إنهاء دوامة التصعيد والمواجهة والجمود من خلال انتهاج سبل الحوار البناء والدبلوماسية الهادئة بعيداً عن التهديد والاستفزاز بوصفه السبيل الأمثل لإنهاء التوترات.

وطالبت الإمارات، في بيان ألقته غسق شاهين، المنسق السياسي لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة في جلسة أمام مجلس الأمن، بيونج يانج باحترام القانون الدولي ووقف انتهاكاتها الصارخة والامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك وقف استمرار إطلاقها للصواريخ الباليستية.



أفادت صحيفة الخليج بأن دولة الإمارات كلاً من أرمينيا وأذربيجان، على مواصلة المشاركة البناءة، وحسن النوايا، في جهود الوساطة الجارية، داعية الطرفين لحل الخلافات بينهما عبر الحوار السلمي، من خلال القنوات الدبلوماسية، بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي، واستناداً إلى الأعراف الدولية، وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت الإمارات مواصلة دعمها كافة الجهود التي تعزز الاستقرار والحوار والتعايش السلمي بين البلدين.

جاء ذلك خلال بيان وفـد الإمارات في مجلس الأمن بشأن البند المعنون رسالة مؤرخة 11 أغسطس 2023 من المندوب الدائم لأرمينيا لدى الأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن، ألقته أميرة الحفيتي، نائب المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، القائم بالأعمال بالإنابة، ونشرته البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني، أمس.

عربيا وإقليميا، أوضحت صحيفة الإمارات اليوم إعلان قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، أمس، مقتل قائد ميداني لتنظيم «داعش» الإرهابي، في عملية مشتركة مع قوات التحالف الدولي في مدينة الرقة.

وذكرت «قسد» في بيان نشر على موقعها الرسمي، «ضمن إطار عملياتها المستمرة ضد فلول خلايا تنظيم «داعش» الإرهابي، نفذت وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لقواتنا، وبمشاركة وتعاون من قوات التحالف الدولي، وجهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، عملية أمنية محكمة، وخاصة، في مركز مدينة الرقة، استهدفت أحد زعماء تنظيم «داعش» الإرهابي يدعى إبراهيم العلي الملقب بـ«أبي مجاهد»، وهو المسؤول العام في المنطقة الشرقية».



قالت صحيفة البيان إن زلزال بلغت قوته 4.1 درجات على مقياس ريختر، ضرب منطقة “غل باشي” في ولاية أديامان جنوب شرقي تركيا.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" ، في بيان أوردته وكالة الأناضول للأنباء، أن مركز الزلزال وقع على عمق 5.43 كيلومتر تحت سطح الأرض.

ولم يصدر بيان رسمي بشأن وقوع أضرار بشرية أو مادية.



ذكرت صحيفة الخليج أن الجيش الإسرائيلي قتل ، فجر أمس الخميس، فلسطينياً في جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة، وأصاب بالرصاص مدنيَّين اثنين، منهما عاملة صحية جروحها خطرة، وفق ما أكّدت مصادر فلسطينية، فيما اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك بحماية القوات الإسرائيلية، بينما واصلت هذه القوات عمليات الاقتحام والمداهمة والاعتقال في مناطق متعددة من الضفة، تخللها مواجهات ووقوع إصابات بين الفلسطينيين، في حين هدمت القوات الإسرائيلية مدرسة قرب رام الله ومنشآت سكنية في الأغوار الشمالية.

دوليا، قالت صحيفة الاتحاد إن المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الخميس أعلنت أنها تتعقب سلالة جديدة من الفيروس المسبب لكوفيد-19.

وأضافت في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، إن السلالة تسمى (بي.إيه.2.86) ورُصدت في الولايات المتحدة والدنمارك.

وأضافت المراكز "نصيحة مراكز مكافحة الأمراض لحماية أنفسكم من كوفيد-19 تظل كما هي وذلك ريثما نجمع المزيد من المعلومات حول (بي.إيه.2.86)".



أشارت صحيفة البيان إلى اعلان مسؤول أمريكي الخميس أن الولايات المتحدة وافقت على إرسال طائرات إف-16 المقاتلة من الدنمارك وهولندا إلى أوكرانيا للدفاع عن نفسها الروسي وذلك فور اكتمال تدريب الطيارين.

وسعت أوكرانيا بقوة للحصول على مقاتلات إف-16 أمريكية الصنع لمساعدتها في مواجهة التفوق الجوي الروسي.

وقال المسؤول إن واشنطن منحت الدنمارك وهولندا تأكيدات رسمية بأن الولايات المتحدة ستُسرع إجراءات الموافقة على طلبات نقل الطائرات من طراز إف-16 إلى أوكرانيا عند حصول الطيارين على التدريب.



فيما أشارت صحيفة الإمارات اليوم إلى اعلان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، أمس، أنّ أوكرانيا وحدها من يقّرّر شروط أي مفاوضات سلام يمكن أن تجري مع روسيا، مؤكّدًا أن سياسة الحلف لم تتغير، بعد تصريحات أدلى بها مدير مكتبه الخاص ستيان جنسن. وقال ستولتنبرغ «الأمر متروك للأوكرانيين لتقرير التوقيت الذي تكون فيه الظروف مواتية للمفاوضات واتّخاذ قرارات فيما يتعلّق بطاولة مفاوضات، في حال ستجرى، ما يشكلّ حلًّا مقبولًا»، مضيفاً «مهمّتنا هي أن ندعمهم».



أوضحت صحيفة الخليج اعلان مسؤول كبير في اجتماع عسكري استضافته غانا، أمس الخميس، أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) ستتدخل عسكرياً في النيجر لإنهاء الانقلاب في حال فشل الجهود الدبلوماسية، فيما تتواصل الدعوات الغربية لفرض عقوبات على المجلس العسكري في نيامي.

وقال عبد الفتاح موسى مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في إيكواس: «لا ينبغي لأحد أن يشك في أنه في حال فشل كل الحلول، فإن القوات الباسلة في غرب إفريقيا.. مستعدة للاستجابة لنداء الواجب».



وقالت صحيفة الاتحاد إن فرق الإطفاء الكندية كافحت الخميس لمنع حرائق الغابات من بلوغ مدينة يلونايف في شمال البلاد التي يغادرها سكانها بالسيارات والطائرات بعد صدور أمر بإخلائها.

وحلقت طائرات رش المياه على ارتفاع منخفض فوق يلونايف بينما غطى الدخان الكثيف عاصمة الأقاليم الشمالية الغربية الشاسعة ذات الكثافة السكانية المنخفضة. ويقول مسؤولون إن الحريق، الذي يتحرك ببطء، هو الآن على مسافة 15 كيلومتراً إلى الشمال الغربي من المدينة وقد يصل أطرافها بحلول يوم السبت ما لم تهطل الأمطار.



وقالت صحيفة الخليج إن الرئيس الصيني شي جين بينج إلى جنوب إفريقيا الأسبوع المقبل في زيارة دولة، يحضر خلالها قمة بريكس، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الجمعة 18أغسطس.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية هوا تشونيينغ في بيان نشر على الإنترنت «بدعوة من رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا، سيشارك الرئيس شي جين بينغ في قمة بريكس الخامسة عشرة التي ستعقد في جوهانسبرج، وسيقوم بزيارة دولة لجنوب إفريقيا في الفترة الممتدة من 21 إلى 24 أغسطس».