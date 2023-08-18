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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: تمويل 202 مشروعا بـ3 ملايين جنيه ضمن مبادرة أنظمة الري الحديث

أنظمة الري الحديث
أنظمة الري الحديث في المنوفية

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن إجمالى ما تم تسليمه من عقود مشروعات لأنظمة الرى الحديث بنطاق المحافظة بلغ 202 مشروع وذلك منذ بداية العمل بالمشروع وحتى الآن بواقع 327 فدان و13 قيراط بنطاق مراكز الشهداء وتلا والسادات بإجمالى تمويل ما يزيد عن 3 مليون و 632 ألف جنيه  والممولة من مشروعات إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية .

يأتى هذا فى ضوء ما تقوم به الدولة من مجهودات نحو التوسع فى تطبيق أنظمة أساليب الري الحديث والمطورة لتحقيق محاور التنمية الاستراتيجية للموارد المائية وترشيد استخدامها.

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وأكد محافظ المنوفية علي ضرورة تكثيف الحملات التوعوية المستمرة وتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم أمام الراغبين من المزارعين ومستثمري القطاع الزراعى وتشجيعهم على الإقبال باستخدام تلك الأنظمة المطورة للري وذلك بما يضمن توسعة الاستفادة من أعمال المبادرة وترشيد استخدام المياه وتحقيق زراعة شاملة على أرض المحافظة ،  فضلا عن  المتابعة المستمرة والميدانية لآليات تطبيق نظم الري الحديث للوقوف على ما تم إنجازه من مشروعات على أرض الواقع ومدى وصول الدعم لمستحقيه من أجل رفع كفاءة استخدام مياه الري ورفع كفاءة الأرض الزراعية .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الحملات التوعوية القطاع الزراعى أنظمة الري الحديث ترشيد إستخدام المياه محافظ المنوفية

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