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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أورمان المنوفية تنظم معرض للملابس الجديدة بقرى وعزب منوف

جمعية الاورمان
جمعية الاورمان

قال العقيد عصام محمد مدير جمعية الأورمان بمحافظة المنوفية، بأنه تم تنظيم معرض للملابس الجديدة بمركز ومدينة منوف وقرى تتا وغمرين وطملاى وبرهيم وعزب المغربى والقشلى وفايقه والقصر وناصف والمحطة والثمانيات بمنوف .

وأشار إلى أنه تم توزيع (4) آلاف قطعة ملابس جديدة بالمجان على الأسر الأكثر احتياجا ، مؤكداً علي أن عملية توزيع الملابس تمت بالتعاون الكامل مع مديرية الشئون الاجتماعية لتحديد الفئات المستفيدة من غير القادرين من الأرامل والمطلقات والأيتام ومحدودي الدخل وذوي الهمم ، لافتاً إلى أنه تم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية من خلال أبحاث ميدانية لضمان وصول الدعم لمستحقيه وذلك انطلاقا من المسؤولية المجتمعية للجمعية وتوفير كافة السبل والإمكانيات المتاحة لضمان توفير حياة كريمة لتلك الفئات المستحقة. 

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 وأشاد محافظ المنوفية بالدور الرائد والحيوي الذي تقوم به جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع وتنفيذ العديد من الأنشطة المجتمعية والتي تساهم بشكل فعال في رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم من أجل تحسين مستوى الحياة المعيشية لضمان توفير حياة كريمة لهم، مؤكدا علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية لدورها الفعال الذي يؤكد علي أهمية مؤسسات المجتمع المدني في نمو المجتمع وتقدمه.

الارامل والمطلقات الأسر الاولى بالرعاية أورمان المنوفية المنوفية توفير حياة كريمة توزيع الملابس جمعية الاورمان

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