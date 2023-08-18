البنك الأهلي يواجه الحشد العراقي بالبطولة العربية لأندية اليد

يلتقي الفريق الأول لرجال كرة اليد بنادي البنك الأهلي بقيادة مديره الفني عمرو الجيوشي، مع نظيره الحشد العراقي، في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بالبطولة العربية رقم 38 لأندية كرة اليد، والمقامة بمدينة القطيف السعودية خلال الفترة من 16 وحتى 27 أغسطس الجاري.

ومن المقرر، أن ينطلق اللقاء في تمام الواحدة ظهر اليوم الجمعة على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف.

وكان البنك الأهلي قد انتزع التعادل أمس أمام نظيره الكويت الكويتي بنتيجة 32-33، فيما خسر الحشد العراقي في الجولة الأولى أمام نظيره مضر السعودي بنتيجة 37-20.

وتضم قائمة البنك الأهلي في البطولة 18 لاعبًا وهم: "أبو الفتوح أحمد أبو الفتوح "حماصة" ومحمد سامي ومحمد زين وعادل عماد وأدهم عبد السلام وأحمد محمد حسن وشهاب عمرو الجيوشي وأحمد كمال وعمر مجدي ويوسف حاتم وبلال جلال وأحمد هاني وعبد الحميد السيد ومحمد علي وعمر بلال وإبراهيم حسن وأحمد محمد عبده ومحمد جمال.

وتبحث فرق البطولة العربية عن حصد اللقب، وحجز بطاقة التأهل لكأس العالم للأندية «السوبر جلوب»، الذي تستضيفه السعودية في نوفمبر المقبل.

الجدير بالذكر أن الترجي، هو أكثر الفرق تتويجا بلقب البطولة العربية، برصيد 7 ألقاب حصدها في أعوام "1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 2018 - 2021 - 2022".