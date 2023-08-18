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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

معرض لإكرام عمار باحتفالية الثقافة بمرور 20 عاما على اتفاقية صون التراث

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تحتفي وزارة الثقافة المصرية بعد غد الأحد بمرور 20 عاماً على توقيع اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي مع منظمة اليونسكو، وضمن برنامج الوزارة للاحتفال بهذه المناسبة يفتتح معرض للفنانة الراحلة إكرام عمار وذلك في تمام السابعة مساءاً بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، نوريا سانز المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، وعديد من الشخصيات العامة، وذلك بمركز الحرف اليدوية بالفسطاط.

من بين ما كتب حول رؤية الفنانة بقلم ا. محمد سليم.. "هى تسهم من خلال فكر وثقافة وبحث جاد وأصيل في عطاء فني له سمات جديدة تتمثل في عناصر جديدة من وحي كل التراث ولتعطي من خلال هذه التجربة معايشة جديدة للتراث فيما قدمه من أشكالها الجمالية ولوحاتها ذات الأشكال التي استمدتها من أبحاثها وقراءاتها ورؤيتها .. وعمل الفنانة إكرام عمار يؤكد دور الفنان الحقيقي في مجتمعه وكيف يمزج ويضع حواراً جديداً مع تراثه وكيف يستغل هذه الثروات الدفينة في أرضه وكيف يصنع منها ومعها شكلاً فنياً رائعاً وجديداً .. الزخارف الهندية والأوراق النباتية من الفن الإسلامي .. والأيقونات وزخارفها من الفن القبطي صاغت منها إكرام عمار هذه الأنغام التشكيلية اللونية".

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الثقافة أعدت برنامجاً بهدف الاحتفال بمرور 20 عامًا على اتفاقية مصر مع اليونسكو على صون التراث الثقافي غير المادي، يتضمن افتتاح "بيت التراث" الذي يحتوي على الأرشيف القومي للتراث الثقافي غير المادي، وعدد من الورش والفعاليات والندوات والعروض، وتزيين أسوار المواقع الثقافية بصور فوتوغرافية لعناصر التراث الثقافي غير المادي، كذلك الإعداد لفيلم تسجيلي عن عناصر التراث الثقافي غير المادي المسجلة على قوائم الاتفاقية وهي 7 عناصر مختلفة من الفنون التراثية سجلت على قائمة التراث العالمي غير المادي بمنظمة اليونسكو، وهي: السيرة الهلالية، فن التحطيب، الأراجوز، الممارسات المرتبطة بالنخيل، النسيج اليدوي، الخط العربي، رحلة العائلة المقدسة.

وزارة الثقافة المصرية صون التراث الثقافي منظمة اليونسكو إكرام عمار الدكتورة نيفين الكيلاني الدكتور وليد قانوش

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