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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء تطوير الطريق الدولي القديم وادي فيران – طور سيناء

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى البدء في تطوير الطريق الدولي القديم "الساحلي" بطول 65 كيلو متر، بداية من كمين وادي فيران حتى مدخل مدينة طور سيناء، للحد من الحوادث، وذلك بناءً على الطلب الإحاطة المقدم من  النائب سيد عوض، عضو مجلس النواب  بالمحافظة، بصيانة هذا الطريق.


وأوضح المحافظ أنه من المقرر أن يجري تطوير الطريق على مرحلتين، الأولى لمسافة 27 كيلو بداية من كمين فيران المنطقة "صفر" حتى الكيلو 27، والثانية بداية من منطقة الكيلو 27 حتى مدخل المدينة، مؤكدًا أن أعمال التطوير تجري بالطريق دون غلقه من خلال عمل تحويلات مرورية حتى تسير حركة المرور عليه بشكل طبيعي.


وأشار المحافظ إلى أنه جرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لنقل المرافق الخاصة بالبنية التحتية من "خطوط مياه، كابلات كهرباء، كابلات فيبر، خطوط ضغط متوسط، وغيرها من المرافق المختلفة"، والتأكد من عملها بكفاءة حتى لا تؤثر على المواطنين.


وأضاف أنه جرت الموافقة أيضًا على طلب النائب سيد عوض، عضو مجلس النواب، الخاص بتطوير الطريق الدولي القديم "الساحلي" بداية من مدينة رأس سدر حتى نهاية قرية أبوصويرة بطول 8 كيلو مترات، ومن المقرر أن تتضمن أعمال التطوير ربط الطريق القديم بالطريق الدولي الجديد، إضافة إلى إنشاء حارة بطيئة بطول المنطقة المقرر تطويرها لكونها تقع في نطاق سكني، بهدف الحد من كثرة الحوادث بهذه المنطقة.

 

جنوب سيناء

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جنوب سيناء سيد عوض طريق سيول فيران تطوير

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