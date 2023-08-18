بعد موسم واحد | الوداد المغربي يطيح بنجمه خارج الفريق

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب الوداد المغربي من فسخ تعاقده مع الجزائري حسين بن عيادة، خلال الفترة الحالية.



وقال موقع "مارس إكسبريس" المغربي: " اتفق الجزائري الحسين بن عيادة، مع المكتب المديري للوداد الرياضي، على فسخ العقد بالتراضي، بعدما قضى موسمًا واحدًا في الفريق الأحمر".



وأضاف: " الدولي الجزائري لم يلعب كثيراً مع الوداد، نظرا لعدد من الإصابات التي تعرض لها بن عيادة".



رحيل بن عيادة عن الوداد



واختتم: " ولم يرافق بن عيادة فريق الوداد، الذي يخوض معسكرًا إعداديا بمدينة مراكش، الأمر الذي جعله يختار فك الارتباط بشكل ودي".