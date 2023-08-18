لتعزيز التعاون.. انطلاق القمة الثلاثية بين قادة الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن ،اليوم الجمعة، في بداية انطلاق أعمال القمة الثلاثية بين قادة الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية في منتجع كامب ديفيد أن الولايات المتحدة ستعزز التعاون بينها وبين كوريا الجنوبية واليابان.

وأضاف بايدن أن تعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية واليابان يأتي في ضوء مواجهة التهديدات في شبه الجزيرة الكورية.

وأكد بايدن على أن كل من أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية أصبحت قوة بالعالم.

ومن جانبه، أكد رئيس وزراء اليابان فوميو كيشدا أن قمة كامب ديفيد ترسم تاريخا جديدا لطوكيو ولواشنطن وسيئول.

كما أعرب رئيس كوريا الجنوبية عن في تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة واليابان لمواجهة التهديدات.