روسيا تحظر دخول المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إدراج المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، المشارك في إصدار مذكرة اعتقال القيادة الروسية، على قائمة حظر الدخول.

كما أعلنت الخارجية الروسية، إدراج 54 مواطنا بريطانيا على قائمة حظر الدخول.