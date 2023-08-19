سبب احتلال مصر المركز الأول في الولادة القيصرية؟.. طبيب يجيب

قال الدكتور حسام الشنوفي، أستاذ النسا والتوليد والعقم بطب القصر العيني، إن الولادة القيصرية يكون لها أسباب عديدة، إذ يلجأ لها الطبيب حينما يشعر أن هناك خطر على حياة الجنين أم الأم في حال استخدام الولادة الطبيعية، موضحًا أن الولادة القيصرية تكون أسهل بنسبة ما إلى الطبيب إذ أن خروج الجنين يكون أسهل، ولكن يوجد جزء أصعب إنها عملية جراحية، إذ أن العمليات تكون بها صعوبة أكبر من الولادة الطبيعية.

طبيب يتحدث عن أسباب الولادة القيصرية في مصر

وأضاف "الشنوفي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير في برنامج "المصري أفندي" المذاع عبر قناة المحور، أن الناس يتجهوا إلى اللوم على الأطباء في فكرة الولادة القيصرية أكبر من الولادة الطبيعية، ولكن يوجد عدة عوامل هي التي تقرر شكل الولادة، موضحا أن المنظومة الصحية وطريقة تقديم الولادة في كل بلاد العالم مختلفة عن مصر، لافتًا إلى أن حجرات وغرف الولادة تكون قريبة من غرف العمليات وهذا أمر يسهل على الطبيب في الولادة الطبيعية.

وتابع: "الطبيب يبقى على ثقة أن لو حصل أي مشكلة أو شيء طارئ ومحتاج يخرج الجنين في فترة قليلة يكون جنبه غرفة العمليات في ثواني ينتقل إلى غرفة العمليات، وتكون هناك تجهيزات معينة".

وواصل، أن الطبيب المصري يعلم أن مثل تلك التجهيزات غير متاحة في المستشفى التي يعمل بها، وبالتالي يبحث عن عنصر الأمان بالنسبة للأم وللطفل.

وعن احتلال مصر المركز الأول في العالم في الولادة القيصرية، عقب الطبيب قائلا: "عشان كالعادة زي ما بيحصل في كل أوجه الحياة بنخترع نظام مصري، ومش ماشيين على النظام اللي العالم كله ماشي عليه".