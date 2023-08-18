برلماني عن استجابة الرئيس لمخرجات الحوار الوطني: بوابة العبور للجمهورية الجديدة

قال النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمخرجات الحوار الوطني حتى الآن؛ تعد خطوة مهمة، ودليلا قاطعا على رغبة القيادة السياسية في إنجاح الحوار الوطني.

وأضاف وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن الرئيس السيسي يؤكد دائما حرصه على إنجاح الحوار الوطني منذ دعوته له، والاستجابة لمطالب القوى السياسية المختلفة.

وأشار النائب محمد الجبلاوي، إلى أن الحوار الوطني، ومخرجاته حتى الآن، هي بوابة العبور للجمهورية الجديدة، خاصة في ظل توافق القوى السياسية المختلفة على العديد من الأمور الخلافية، وأبرزها النظام الانتخابي لانتخابات المحليات، وهو ما تم الاتفاق عليه، عبر إجرائها بنظام 75٪؜ قائمة مغلقة مطلقة، و25٪؜ قائمة نسبية.

وأكد أن الحوار الوطني وتنفيذ مخرجاته، سيسهم في إصلاح العديد من الأمور المتواجدة داخل مجتمعنا.

وثمن وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، جهود لجنة العفو الرئاسي خلال الفترة الماضية منذ إعادة تفعيلها.

وأشاد أيضا بقرارات الرئيس السيسي بالعفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم، وكذلك قرارات النيابة بالإفراج عن بعض المحبوسين احتياطيا، مؤكدا أن جهود لجنة العفو الرئاسي أسهمت في إنجاح الحوار الوطني.