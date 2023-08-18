انطلاق دوري الشوارع والأحياء والساحات الشعبية في «مجموعة الشلاتين» بالبحر الأحمر|صور

انطلقت بمدينة الشلاتين، اليوم الجمعة، فعاليات التصفيات التمهيدية لدوري الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية والساحات الرياضية في (خماسى كرة القدم)، تحت شعار "دوري الشوارع والأحياء والساحات الشعبية"، بمحافظة البحر الأحمر، والذى تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية ) بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديريه الشباب والرياضه بالبحر الأحمر.





وأوضح موسى الرشيدي مدير الإدارة العامة للرياضة، أن مباريات مبارايات الجولة الأولى ( مجموعة مدينة الشلاتين )، تضم فرق ( العمارات - الصيادين - حجر أساس - الزهور).





