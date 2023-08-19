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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الإفراج عن قاتل متسلسل أنهى حياة 190 طفلا بسبب حُسن سلوكه

الافراج عن قاتل
الافراج عن قاتل متسلسل انهى حياة 190 طفل بسبب حسن سلوكه بال

يمكن لواحد من أكثر القتلة المتسلسلين في العالم، الملقب بـ "الوحش"، أن يخرج من السجن خلال شهور، على الرغم من مقتل 193 فتى وشابًا.

وبحسب صحيفة “يديلي ستار”، اعترف لويس ألفريدو جارافيتو، من كولومبيا، بقتل حوالي 190 طفلاً، تتراوح أعمارهم بين 8 و16 عامًا وحُكم عليه بأكثر من 50 حكماً مطولاً. 

قال ممثلو الادعاء إنه في بعض الأحيان كان يرتدي زي راهب أو متسول لإغراء الأطفال بالمال والمشروبات الغازية. ثم يقوم القاتل باختطافهم وتعذيبهم بطريقة مريضة.

 الافراج عن قاتل متسلسل انهى حياة 190 طفل بسبب حسن سلوكه بالسجن

لكن لسوء الحظ تحدد كولومبيا عقوبات السجن بـ 40 عامًا وتسمح بالإفراج المبكر لحسن السلوك بمجرد قضاء نصف العقوبة.

وهذا العام يصادف نصف عقوبة القاتل المريض، حيث يتوقع إطلاق سراحه بشكل كبير.

يأتي ذلك بعد أن طلب معهد السجون الوطني من قاضٍ في مايو منح جارافيتو الإفراج عن غارافيتو بسبب سلوكه "النموذجي" في السجن ، حسبما كشف برنامج "لوس إنفورمانتس" التلفزيوني في أكتوبر 2021. 

رفض قاض الطلب لأن جارافيتو البالغ من العمر 64 عامًا لم يدفع الغرامة لضحاياه بحوالي 41500 دولار (30415 جنيهًا إسترلينيًا) ، وفقًا لتقارير ABC News.

 ألقي القبض على جارافيتو في أبريل 1999 ووجهت إليه تهمة محاولة الاغتصاب ، لكن غارافيتو اعترف بشكل مرعب بأنه قتل 114 طفلاً عثر على جثثهم في 59 مدينة كولومبية منذ عام 1994.

قاتل متسلسل الوحش كولومبيا

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