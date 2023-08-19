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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان مشجر ..هلا السعيد تستعرض جمالها |شاهد

هلا السعيد
هلا السعيد

نشرت الفنانة هاله السعيد، صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام

 

وظهرت هاله السعيد في صورة سيلفي من داخل الاسانسير، بإطلالة جذابة مرتدية فستان مشجر بالون الأورانج ورفعت شعرها الأسود  للخلف بطريقة جذابة ومتناسقة مع إطلالتها.

 

يذكر أن آخر أعمال هلا السعيد مسلسل "المداح.. أسطورة العشق" بطولة مجموعة من الفنانين الجدد الذين يشاركون في العمل لأول مرة، منهم يسرا اللوزي، التي ظهرت في صورة من كواليس العمل مع حماده هلال، لتجدد التعاون الفني بينهما بعد مسلسل طاقة القدر ولأول مرة في سلسلة المداح، وسلمى أبو ضيف التي تقدم دورا مؤثرا في أحداث المسلسل، كما تشارك الفنانة لوسي التي تظهر فى صورة جنية تحارب صابر المداح ويظهر أيضا الفنان خالد زكى فى العمل.
 

 المسلسل يشارك في بطولته كلا من حمادة هلال، هبة مجدي، خالد زكي، محمد رياض، خالد سرحان، سلمى أبو ضيف، دنيا عبدالعزيز، لوسي، يسرا اللوزي، رانيا فريد شوقي، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

 أحداث مسلسل المداح

تدور قصة مسلسل "المداح 3 .. أسطورة العشق" حول قصة صابر، الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع في حب فتاة ليسلك طريقا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة في تجارتهم غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل في معارك مع الجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضا أزمات.

أسطورة العشق الفنان خالد زكي الفنانة لوسى المداح أسطورة العشق هبه مجدى هالة السعيد خالد سرحان حمادة هلال رانيا فريد شوقي سلمى ابو ضيف

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