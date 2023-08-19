عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دمار وكوارث.. الحرائق تلتهم ولاية أمريكية والحكومة تصدر قرارا عاجلا

حرائق
حرائق

تشهد بعد المدن الأمريكية اندلاع حرائق لأسباب مناخية جاءت في مقدمتها ولاية هاواي التي شهدت حرائق مدمرة لأسابيع خلال الفترة القليلة الماضية.

txt

لأسباب صحية.. رئيس طوارئ هاواي يتقدم باستقالته وسط أزمة الحرائق

txt

بلينكن يجدد إلتزام أمريكا بأمن إسرائيل ودعم توسيع التكامل الإقليمي

 أمر الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم، بتخصيص مساعدات اتحادية إضافية لـ هاواي في أعقاب حرائق غابات مميتة تسببت في دمار هائل في الولاية هذا الشهر، وذلك وفق بيان أصدره البيت الأبيض.

 

وقال البيان، إنه تم زيادة الأموال الاتحادية المخصصة لإزالة الأنقاض وإجراءات الحماية العاجلة «بنسبة مئة في المئة من إجمالي التكاليف المستحقة لمدة 30 يوماً متصلة تختارها ولاية هاواي من أول 120 يوما بعد الواقعة».

حرائق هاواي الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن بمصر

وداعًا أزمة السجائر|الأسعار تتراجع أخيرا بعد 80 جنيها وهذا ثمن علبة الكليوباترا

حنطور وكارو و"عَجَل"| قرار عاجل بترخيص مركبات النقل البطيء.. تفاصيل اللوحات الجديدة

تورط رجلي أعمال وأجنبية في أكبر قضية تهريب آثار للخارج ..عقوبة رادعة

ننشر أسماء رجال الأعمال المتهمين في أكبر قضية لتهريب الآثار

شقيق اللاعب فصل الكاميرات| تفاصيل مثيرة في سرقة فيلا محمد صلاح.. تحقيقات كاملة

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 بالنسبة المئوية والدرجات

3 خطوات تجنبك الحبس على خلفية حكم قضائي قديم.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

لسبب غامض.. إشعال النار في 10 سيارات وإجلاء السكان بمدينة بريطانية

لحظة صدمت الملايين.. كلب يشعر بالخجل بعد سقوط إناء داخل منزل صاحبته

بعد غياب طويل.. بحث عن صديقه فوجده داخل أمعاء ثعبان عملاق

هل وصل الفضائيون الى كوكب الأرض؟.. جسم غامض في الأرجنتين يثير الرعب|شاهد

تركت الكلب وحيدا في المنزل وعادت لتشاهد مفاجأة في كاميرات المراقبة

مصرع 10 أشخاص إثر سقوط طائرة واصطدامها بسيارة ودراجة نارية في ماليزيا

يصطادون بالسهم ويأكلون اللص.. طقوس غريبة لقبيلة تعيش معزولة عن العالم

هل يتحول المتحور الجديد إلى وباء عالمي؟.. خبيرة بريطانية تعلن خبرا صادما

ترشيحاتنا

شاهد.. الرئيس السيسي يجري جولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية فجر اليوم

مصادر تكشف مفاجأة.. ترامب سيسلّم نفسه للحكومة الفيدرالية في هذا الموعد

أول إنجاز من نوعه عالميا.. قناة السويس تحقق السبق في تموين السفن

لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني.. 11 توصية عاجلة للنهوض بالقطاع.. تعرف عليها

إعادة النظر في القيمة المالية.. مقترحات الحوار الوطني للوصاية على أموال القصر

مكون من 10 طوابق ويهدد الكورنيش.. القاهرة تتحرك لإزالة عقار مائل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيرمين الفقي تستعرض جمالها على البحر بهذه الإطلالة| شاهد

يتسبب في 4 أمراض خطيرة.. علامات نقص فيتامين د عند الرجال 

نوع شائع من الصوصات يصيبك بأمراض خطيرة| توقف عن تناوله فورا

شكلنا بقى مقرف.. شيف تهاجم تريند محشي التين الشوكي

فيديو

شكلي فاضلي شوية وهبقى من الأموات.. مطرب مهرجانات تنبأ بوفـ ـاته في نفس اليوم

أحلام تتعرض لموقف غريب من قبل معجب يقتحم حفلها ويمنحها هدية.. فيديو

كانوا يبحثون عن الذهب.. كواليس رحيل ثلاثة أشخاص عطشاً في الصحراء

بعد غنائها.. وفاء مكي لمنتقديها: صوتي حلو أعمل أيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ