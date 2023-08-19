دمار وكوارث.. الحرائق تلتهم ولاية أمريكية والحكومة تصدر قرارا عاجلا

تشهد بعد المدن الأمريكية اندلاع حرائق لأسباب مناخية جاءت في مقدمتها ولاية هاواي التي شهدت حرائق مدمرة لأسابيع خلال الفترة القليلة الماضية.

أمر الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم، بتخصيص مساعدات اتحادية إضافية لـ هاواي في أعقاب حرائق غابات مميتة تسببت في دمار هائل في الولاية هذا الشهر، وذلك وفق بيان أصدره البيت الأبيض.

وقال البيان، إنه تم زيادة الأموال الاتحادية المخصصة لإزالة الأنقاض وإجراءات الحماية العاجلة «بنسبة مئة في المئة من إجمالي التكاليف المستحقة لمدة 30 يوماً متصلة تختارها ولاية هاواي من أول 120 يوما بعد الواقعة».