بدون مكياج.. ياسمين الخطيب تبهر متابعيها عبر إنستجرام

نشرت الإعلامية ياسمين الخطيب، صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وظهرت ياسمين الخطيب في صورة سيلفي، دون أن تضع مكياج علي وجهها، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

أحدث أعمال ياسمين الخطيب مشاركتها فى فيلم "2 طلعت حرب" بطولة محمود قابيل، أحمد مجدى، عبير صبري، سهرالصايغ، سمير صبري، شريف الدسوقي، أحمد وفيق، من إخراج مجدى أحمد علي.



بدأت ياسمين العمل الإعلامي بأحد برامج قناة "روتانا مصرية" من خلال عرضها فقرة ثقافية تتحدث عن أهم الكتب والجوائز الأدبية التي حصلت عليها، ثم شاركت الإعلامي تامر أمين لمدة عام ونصف في تقديم حلقة أسبوعية من برنامجه السابق الذي يحمل اسم "من الآخر"، وكانت الحلقة مخصصة للحديث عن المشكلات الاجتماعية التي تواجه الأسرة المصرية، وقدّمت أيضًا برنامج إذاعي بعنوان "كيميت تحت الاحتلال".



كُتب ياسمين الخطيب

شاركت في أعمال كتابية حيث أصدرت ياسمين العديد من الكتب، وكان أولها كتاب يحمل اسم "التاريخ الدموي"، والذي تناولت فيه 5 فرق خرجت من عباءة الإسلام، ثم كتبت كتاب "قليل البخت يلاقي الدقن في الثورة"، واكملت بكتاب «كنت في رابعة» الذي روت به تفاصيل مغامرتها وهي مُتخفية في النقاب في اعتصام رابعة العدوية قبل فضه، ونهت بكتاب "ولاد المرة" الذي تضمّن مقالات سياسية ونسوية، وتسبب عنوانه في ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.