عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير الروسي بواشنطن: الشعب الأمريكي يعارض "القرارات المجنونة" لإدارة بايدن

السفير الروسي في
السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف

أكد السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف، اليوم السبت أن غالبية الشعب الأمريكي يعارض القرارات المجنونة لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في إشارة إلى مواصلة الولايات المتحدة تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا لمواجهة القوات الروسية.

وقال السفير الروسي، إن تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا بات أمرا غير مرحب به لدى الشعب الأمريكي، وفقا لما نشره عبر حسابه بموقع "تليجرام" ونقله موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف "أنتونوف" أن هذه الحقيقة لا تمنع السلطات الأمريكية، من مواصلة تسليح أوكرانيا وتتخذ الإدارة الأمريكية تتخذ المزيد والمزيد من "القرارات المجنونة".

وأشار السفير الروسي إلى انه "على خلفية فشل" الهجوم المضاد "الذي تم الإعلان عنه بشكل كبير، أصبح تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا أقل شعبية بين الأمريكيين العاديين.

وفي وقت سابق، قال أنتونوف إن العقوبات الأمريكية ضد روسيا تؤكد عدم موثوقية النظام المتمركز حول الولايات المتحدة.

كما وصفت عضوة الكونجرس مارجوري تايلور جرين المساعدة لأوكرانيا بأنها عار رهيب للولايات المتحدة.

السفير الروسي بالولايات المتحدة القرارات المجنونة الشعب الامريكي الرئيس الأمريكي جو بايدن القوات الروسية المساعدة العسكرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حنطور وكارو و"عَجَل"| قرار عاجل بترخيص مركبات النقل البطيء.. تفاصيل اللوحات الجديدة

تورط رجلي أعمال وأجنبية في أكبر قضية تهريب آثار للخارج ..عقوبة رادعة

وداعًا أزمة السجائر|الأسعار تتراجع أخيرا بعد 80 جنيها وهذا ثمن علبة الكليوباترا

600 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن بمصر

ننشر أسماء رجال الأعمال المتهمين في أكبر قضية لتهريب الآثار

تحرك عاجل من الزمالك للرد على توقيع ثنائي الفريق لصفوف المصري

النهاردة السبت| مفاجأة في أسعار السجائر كما وعد المسئولون.. وهذا سعر العلبة

شقيق اللاعب فصل الكاميرات| تفاصيل مثيرة في سرقة فيلا محمد صلاح.. تحقيقات كاملة

موضوعات متعلقة

السفير الروسي لدى تركيا: روسيا نبحث مع شركائنا بدائل لصفقة الحبوب

السفير الروسي في المملكة المتحدة: عودة بريجوزين لـ موسكو طبيعية

ترشيحاتنا

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 بالنسبة المئوية والدرجات

تعرف على حالة الطقس اليوم السبت 19 أغسطس 2023 بالقاهرة والمحافظات|فيديو

شاومينج للطلاب الموجودين بلجان الدور الثاني للثانوية العامة: صور الامتحان وابعته

أسباب ضيق الرزق .. أزهري يحذر من أمور يرتكبها البعض

هل ستنشئ روسيا قاعدة عسكرية في بوركينا فاسو ؟

رقم مرعب.. هذا ما كشفه مسئولون أمريكيون عن عدد قتلى أوكرانيا وروسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكلنا بقى مقرف.. شيف تهاجم تريند محشي التين الشوكي

رضوى الشربيني تثير الجدل بسبب إطلالتها| شاهد

شكلها الحقيقي.. صور مسربة لـ رهف الشامي بدون فلتر تصدم المتابعين

أعراض القولون العصبي عند الأطفال

فيديو

أحلام تتعرض لموقف غريب من قبل معجب يقتحم حفلها ويمنحها هدية.. فيديو

كانوا يبحثون عن الذهب.. كواليس رحيل ثلاثة أشخاص عطشاً في الصحراء

بعد غنائها.. وفاء مكي لمنتقديها: صوتي حلو أعمل أيه

وفاء مكي: أجريت عملية تكميم معدة.. وأتبع نظام غذائي ورياضي للتخسيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ