أكد السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف، اليوم السبت أن غالبية الشعب الأمريكي يعارض القرارات المجنونة لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في إشارة إلى مواصلة الولايات المتحدة تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا لمواجهة القوات الروسية.

وقال السفير الروسي، إن تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا بات أمرا غير مرحب به لدى الشعب الأمريكي، وفقا لما نشره عبر حسابه بموقع "تليجرام" ونقله موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف "أنتونوف" أن هذه الحقيقة لا تمنع السلطات الأمريكية، من مواصلة تسليح أوكرانيا وتتخذ الإدارة الأمريكية تتخذ المزيد والمزيد من "القرارات المجنونة".

وأشار السفير الروسي إلى انه "على خلفية فشل" الهجوم المضاد "الذي تم الإعلان عنه بشكل كبير، أصبح تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا أقل شعبية بين الأمريكيين العاديين.

وفي وقت سابق، قال أنتونوف إن العقوبات الأمريكية ضد روسيا تؤكد عدم موثوقية النظام المتمركز حول الولايات المتحدة.

كما وصفت عضوة الكونجرس مارجوري تايلور جرين المساعدة لأوكرانيا بأنها عار رهيب للولايات المتحدة.