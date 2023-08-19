هيومان رايتس واتش: السلطات الايرانية تعتقل العشرات قبل الذكرى السنوية للاحتجاجات

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم إن السلطات الإيرانية اعتقلت ما لا يقل عن عشرة ناشطين وزادت من الضغط على مجموعة واسعة من المعارضين السلميين قبل الذكرى السنوية للاحتجاجات التي عمت البلاد عام 2022.

قامت السلطات بقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت بعد وفاة محساء أميني التي كانت تبلغ من العمر 22 عامًا في حجز شرطة الآداب في 16 سبتمبر 2022 ، مما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص واعتقال الآلاف من المتظاهرين.

في 16 أغسطس 2023 ، أفادت بيدرزاني ، وهي منظمة مستقلة لحقوق المرأة ، أن قوات الأمن الإيرانية شنت عددًا من المداهمات على المنازل واعتقلت 12 شخصًا ، بينهم 11 مدافعة عن حقوق المرأة وناشطات سياسيات.

وذكرت بيدارزاني أن مكتب المدعي العام رفض تقديم معلومات للعائلات حول التهم الموجهة للمعتقلات والمعتقلين .

في 17 أغسطس، أفادت وكالة أنباء تسنيم ، أن مكتب المخابرات العامة في مقاطعة جيلان أصدر بيانًا قال فيه إنه اعتقل شبكة من 12 شخصًا "كانوا يخططون لتعطيل الأمن". وقال البيان الصحفي إن السلطات اتهمت قادة الشبكة، بالمشاركة في تدريبات تهدف إلى "الإطاحة " بالنظام.