الكأس القطرية: راموس على أعتاب الدوري السعودي

كشف مراسل قناة الكأس، إسماعيل علي، عن اقتراب الدولي الإسباني سيرجيو راموس، من الانتقال إلى الدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وذكر الإعلامي الرياضي، أن قائد ريال مدريد الإسباني الأسبق، أعطى الضوء الأخضر للانتقال إلى دوري روشن السعودي، وأكد شفهيًا موافقته على اللعب في صفوف العميد.



وأضاف مراسل قناة القطرية، إسماعيل علي الشهير بـ "سمعة"، قائلاً: "راموس ترك الأمر الآن للنادي، والمفاوضات في مرحلة تقدم، في انتظار الاتفاق على كافة جوانب العقد الرسمي"، مشيراً إلى ان ذلك خلال ساعات قليلة.



كانت قناة الكأس القطرية، قد أعلنت اقتراب انتقال محمد صلاح من ليفربول إلى الدوري السعودي، عبر بوابة فريق اتحاد جدة، وهي المفاجأة التي أشعلت السوشيال ميديا.



مسيرة سيرجيو راموس في الملاعب:



وكان سيرجيو راموس قد لعب في درجة الشباب بنادي إشبيلية خلال الفترة بين 1996 و2003، ولعب في الفريق الأول خلال موسم 2004-2005، قبل انتقاله إلى ريال مدريد، حيث كتب تاريخًا كبيرًا مع ميرينجي في الفترة بين 2005 و2021، قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، ومن ثم إعلان رحيله رسميًا عن النادي الباريسي مع نهاية موسم 2022-2023.



ويملك سيرجيو راموس مسيرة رياضية كبرى، حيث توج مع ريال مدريد بالعديد من الألقاب، مثل الدوري الإسباني (5 مرات)، كأس ملك إسبانيا (مرتين)، كأس السوبر الإسباني (4 مرات)، دوري أبطال أوروبا (4 مرات)، كأس السوبر الأوروبي (3 مرات)، كأس العالم للأندية (4 مرات)، كما توج مع باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي (مرتين).



وكتب راموس تاريخًا كرويًا مع منتخب إسبانيا، حيث قاده للتتويج بلقب كأس العالم "جنوب إفريقيا 2010" وكأس أمم أوروبا "يورو 2008 و2012".