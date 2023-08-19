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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم: لا شكاوى.. لجان الدور الثاني للثانوية العامة 2023 هادئة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم انتظام سير امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 اليوم، السبت، في جميع اللجان دون أي شكاوى أو مشكلات.

وقالت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم إن جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 هادئة حتى الآن، ولا شكاوى من صعوبة الأسئلة.

وأضافت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه صدرت تعليمات لجميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023، تشدد على ضرورة توفير جميع سبل الراحة والهدوء للطلاب في اللجان لضمان عدم شعورهم بأي توتر ، مع التشديد على مكافحة الغش والتعامل بكل حزم مع الغشاشين المرصودين بدون أي تهاون.  

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 الراسبون في اللغة العربية، امتحان الدور الثاني في مادة اللغة العربية، من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عشر ظهراً، وذلك في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية.

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 

السبت 19 أغسطس: اللغة العربية والتربية الدينية.

الأحد 20 أغسطس: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

الاثنين 21 أغسطس: الرياضيات البحتة “الجبر والهندسة الفراغية”.

الثلاثاء 22 أغسطس: الاقتصاد والإحصاء.

الأربعاء 23 أغسطس: الفيزياء والتاريخ.

الخميس 24 أغسطس: اللغة الأجنبية الأولى.

السبت 26 أغسطس: الكيمياء والجغرافيا.

الأحد 27 أغسطس: الديناميكا. 

الاثنين 28 أغسطس: الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع. 

الثلاثاء 29 أغسطس: الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

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