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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السودان.. فريق فني أوكراني يصل قاعدة وادي سيدنا العسكرية لهذا السبب

الجيش السوداني
الجيش السوداني

 أفادت مصادر عسكرية سودانية بأن فريق فني أوكراني وصل قاعدة وادي سيدنا العسكرية لصيانة مقاتلات الجيش السوداني.

وأشارت القناة الي ان الجيش السوداني يواصل هجومه ضد قوات الدعم السريع حيث قصف مواقع للدعم السريع في الخرطوم.

كان المُتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، قال إن الدعم السريع تواصل انتهاكاتها ضد المواطنين، حيث قامت أمس، بقصف عشوائي لمنطقة شمبات؛ مما تسبب في مقتل وإصابة عدد من المدنيين، كما قامت قوة أخرى في حي المواليد بأم درمان بإجبار سكان الحي على إخلاء منازلهم بالقوة، ثم قامت بنهب محتويات كل منازل الحي. 

 

وأضاف الجيش في بيان له: تصدت قواتنا في كادقلي لمحاولة هجوم فاشلة من قبل الدعم السريع، وكبدت العدو خسائر كبيرة، تمثلت في تدمير دبابتين وعدد من العربات القتالية واستسلام دبابتين وقتل نحو "40" متمردًا وتشتت بقية قوات العدو ولاذت بالفرار.

وتابع البيان: حاولت قوة من الدعم السريع على متن"8" عربات مقاتلة، التسلل إلى بعض المواقع الدفاعية بمحيط منطقة بحري العسكرية، وتصدت لهم قواتنا، وتم قتل "5" من المتمردين واستلام عدد من الأسلحة وتم طرد العدو.

وأوضح البيان أن مجموعات العمل الخاص تواصل عملياتها بنجاح في مُختلف مناطق العاصمة، وتوقع خسائر مُستمرة بالمتمردين.

وأكد بيان القوات المسلحة السودانية أن قوات الجيش وجهت ضربات لأهداف مُعادية في مناطق الباقير وسوبا ومناطق أخرى، وكبدت المتمردين خسائر كبيرة في الأفراد والمركبات القتالية، مُضيفًا أن القوات المُسلحة السودانية ترصد بدقة كل تحركات ونوايا الدعم السريع داخل وخارج منطقة العاصمة، وجاهزة للتعامل معها بكل حزمٍ.
 

الجيش السوداني: وفاة وإصابة مدنيين جراء القصف العشوائي للدعم السريع بالخرطوم

مدفعية الجيش السوداني تدك مواقع الدعم السريع في الخرطوم

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