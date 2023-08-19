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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أسباب منع روسيا لـ 54 صحفيا ووزيرا بريطانيا من دخول أراضيها

حرب ودمار في أوكرانيا
حرب ودمار في أوكرانيا

منعت روسيا 54 مواطنًا بريطانيًا من دخول البلاد، ردًا على عقوبات المملكة المتحدة ضد مواطنيها ومؤسساتها، وفقًا لوزارة الخارجية الروسية، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

واتهمت روسيا الأفراد والكيانات الممنوعين من دخول أرضيها بالتورط في "الدعاية  لأنشطة نظام زيلينسكي و كره روسيا".

وتشمل قائمة العقوبات عدة وزراء في الحكومة بالإضافة إلى صحفيين من هيئة الإذاعة البريطانية العامة وصحيفتا الجارديان والديلي تليجراف.

وقالت الوزارة الروسية في بيان "نود التأكيد مرة أخرى أن أي جهود من جانب لندن لزيادة دوامة العقوبات ضد روسيا ستتلقى حتما ردا حاسما من جانبنا. وسيستمر العمل على توسيع قائمة الإيقاف الروسية ردًا على إجراءات السلطات البريطانية ".

ويشمل حظر الدخول المدعي البريطاني كريم خان ، وهو مسؤول منتخب في المحكمة الجنائية الدولية ، بسبب تورطه "في إصدار مذكرة  توقيف  ضد القيادة الروسية" ، بحسب بيان وزارة الخارجية الروسية.

وفي فبراير ، قدم خان طلبات إلى المحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوضة الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا.

كما تم إدراج وزيرة الحكومة البريطانية لوسي فريزر ، وزيرة الدولة للثقافة والإعلام والرياضة في القائمة المحدثة ، حيث زعمت السلطات الروسية أنها "تضغط بنشاط من أجل عزل روسيا عن الرياضة الدولية".

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